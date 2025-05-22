Вибори президента Польщі: лідирує кандидат, який проти вступу України в НАТО

Перше опитування, проведене перед другим туром президентських виборів у Польщі, засвідчило незначну перевагу Кароля Навроцького, якого підтримує колишня партія влади "Право і справедливість".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TVN24

Деталі: Агентство Opinia24 поставило польським респондентам два запитання. Перше стосувалося наміру взяти участь у другому турі виборів президента: 80% заявили про намір проголосувати, вдома планують залишитись 12%, решта не визначились із відповіддю.

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На друге запитання – за кого б ви проголосували, якби вибори президента відбулися сьогодні – з тих, хто заявив про намір голосувати, 47% висловилися за Кароля Навроцького.

Натомість кандидата від партії влади "Громадянська платформа", мера Варшави Рафала Тшасковського підтримали 45% опитаних.

Ще 8% польських респондентів, які налаштовані взяти участь у виборах президента Польщі, заявили, що поки не визначились із вибором.

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Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

У четвер Навроцький офіційно пристав на вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена, серед яких обіцянка не пускати Україну в НАТО, в обмін на підтримку у другому турі.

Другий тур президентських виборів відбудеться 1 червня.

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