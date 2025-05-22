Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вибори президента Польщі: лідирує кандидат, який проти вступу України в НАТО

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 22 мая 2025, 21:35
Вибори президента Польщі: лідирує кандидат, який проти вступу України в НАТО
Фото - getty images

Первый опрос, проведенный перед вторым туром президентских выборов в Польше, показал незначительное преимущество Кароля Навроцкого, которого поддерживает бывшая партия власти "Право и справедливость".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVN24

Детали: Агентство Opinia24 задало польским респондентам два вопроса. Первый касался намерения принять участие во втором туре выборов президента: 80% заявили о намерении проголосовать, дома планируют остаться 12%, остальные не определились с ответом.

Реклама:

На второй вопрос – за кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента состоялись сегодня – из тех, кто заявил о намерении голосовать, 47% высказались за Кароля Навроцкого.

Зато кандидата от партии власти "Гражданская платформа", мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддержали 45% опрошенных.

Еще 8% польских респондентов, которые настроены принять участие в выборах президента Польши, заявили, что пока не определились с выбором.

РЕКЛАМА:

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

В четверг Навроцкий официально присоединился к требованиям лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена, среди которых обещание не пускать Украину в НАТО, в обмен на поддержку во втором туре.

Второй тур президентских выборов состоится 1 июня.

Читайте также: Уступки не в интересах Украины: как польские ультраправые получили на выборах "золотую акцию"

ПольшаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Администрация Трампа лишила Гарвард права принимать иностранных студентов
С начала суток на фронте произошло 101 столкновение – Генштаб
Семья экс-советника главы Фонда госимущества скупила в ОАЭ недвижимость на $14 миллионов - Схемы
опросВибори президента Польщі: лідирує кандидат, який проти вступу України в НАТО
"Почти три года не выходили из дома": из оккупации вернули 9 детей
Владелец бизнес-центра "Парус" и гостиницы "Украина" покупает Международный выставочный центр
Все новости...
Польша
Оппозиционный кандидат в президенты Польши пообещал не пустить Украину в НАТО
Туск не подтвердил, что Трамп передавал лидерам ЕС слова Путина о "победе"
СМИ: союз двух партий, входящих в правительство Польши, может развалиться
Последние новости
02:20
УЗ изменила маршруты поездов из-за провала грунта в Карпатах
01:58
Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею
01:44
G7 об активах РФ: Будут заморожены до прекращения агрессии и возмещения ущерба Украине
00:36
ОбновленоВ России заявили о приостановке работы московских аэропортов, говорят об атаке БпЛА
00:10
В Запорожье раздались взрывы
00:03
хоккейДания сенсационно одолела Канаду, Швеция обыграла Чехию в четвертьфиналах чемпионата мира
23:57
Правительство РФ резко сокращает расходы после обвала нефтегазовых доходов: что пустят "под нож"
23:38
Администрация Трампа лишила Гарвард права принимать иностранных студентов
23:13
Ультраправый Симион осудил "госпереворот" в родной Румынии из Польши
23:10
"Единственный советник – это фотография". История жены погибшего бойца, воплотившей их общую мечту
Все новости...
Реклама:
Реклама: