Від початку доби на фронті відбулось 101 зіткнення – Генштаб

Від початку доби 22 травня на фронті відбулось 101 бойове зіткнення, з них 32 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 22 травня

Дослівно: "З початку доби відбулося 101 бойове зіткнення, противник завдав двох ракетних та 51 авіаційного удару, застосував чотири ракети та скинув 78 КАБ. Крім того, застосував 1324 дрони-камікадзе, здійснив 4183 обстріли населених пунктів та позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Вовчанськ та в бік Довгенького.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного.

Дванадцять атак загарбників зупинили українські воїни у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Торське, Липове та Рідкодуб на Лиманському напрямку.

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На Сіверському напрямку противник здійснив дві наступальні дії в районах Григорівки та Білогорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три спроби загарбників просунутися вперед в районах Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти шість разів штурмували позиції наших оборонців в районах Романівки, Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 наступальні дії. Активність російських окупантів – поблизу населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Малинівка, Звірове, Котлярівка, Даченське, Удачне, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Промінь, Шевченко Перше, Миролюбівка.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 атак окупантів поблизу Костянтинополя та в бік Шевченка й Новополя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Високе.

На Оріхівському напрямку ворог провів дві наступальні дії в напрямку Новоданилівки.

На Курському напрямку відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів.