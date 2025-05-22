С начала суток на фронте произошло 101 столкновение – Генштаб

С начала суток 22 мая на фронте состоялось 101 боевое столкновение, из них 32 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 22 мая

Дословно: "С начала суток произошло 101 боевое столкновение, противник нанес два ракетных и 51 авиационный удар, применил четыре ракеты и сбросил 78 КАБ. Кроме того, применил 1324 дроны-камикадзе, совершил 4183 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Довгенького.

Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районах Петропавловки, Колесниковки, Кондрашовки, Новой Кругляковки и в сторону Песчаного.

Двенадцать атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское, Липовое и Редкодуб на Лиманском направлении.

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На Северском направлении противник совершил два наступательных действия в районах Григорьевки и Белогоровки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Романовки, Торецка и Дилиевки.

На Покровском направлении враг совершил 32 наступательных действия. Активность российских оккупантов - вблизи населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Малиновка, Зверево, Котляровка, Даченское, Удачное, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Луч, Шевченко Первое, Миролюбовка.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 11 атак оккупантов вблизи Константинополя и в сторону Шевченко и Новополя.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Высокое.

На Ореховском направлении враг провел два наступательных действия в направлении Новоданиловки.

На Курском направлении произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 12 авиационных ударов.