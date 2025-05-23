Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США можуть вивести кілька тисяч військових з Південної Кореї – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 23 травня 2025, 03:26
США можуть вивести кілька тисяч військових з Південної Кореї – ЗМІ
фото: Yonhap

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість виведення кількох тисяч американських військ з Південної Кореї та їх переміщення до інших місць в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Гуам.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела, Yonhap

Деталі: За даними WSJ, розглядається можливість виведення приблизно 4 500 осіб – частини 28 500 військовослужбовців Збройних сил США в Кореї (USFK).

Реклама:

Yonhap зазначає, що такий крок може посилити занепокоєння щодо безпеки в Південній Кореї на тлі постійних північнокорейських загроз.

Це питання готується до розгляду президентом Трампом у межах неформального перегляду політики щодо Північної Кореї. Водночас рішення ще не ухвалене й перебуває серед низки варіантів, які обговорюють високопосадовці.

Речник Пентагону повідомив Yonhap, що наразі немає жодних повідомлень щодо будь-якого імовірного скорочення чисельності військ USFK.

РЕКЛАМА:

WSJ нагадує, що ще з першого президентського терміну Трамп неодноразово заявляв про намір переглянути військову присутність США в Кореї. Однак у квітні цього року американські військові керівники в Азії застерігали Конгрес від скорочення сил, назвавши це ризиком у контексті протидії Північній Кореї, Китаю та Росії.

Дослівно WSJ: "Виведення військ з Корейського півострова, але збереження їх у регіоні може зменшити занепокоєння Пентагону з приводу скорочення чисельності військ. Гуам стає важливим хабом Пентагона для сил, оскільки він розташований досить близько до потенційних гарячих точок, але до нього складніше дістатися китайським військам".

СШАПівденна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
G7 про активи РФ: Будуть заморожені до припинення агресії та відшкодування збитків Україні
Адміністрація Трампа позбавила Гарвард права приймати іноземних студентів
Родина ексрадника голови Фонду держмайна скупила в ОАЕ нерухомість на $14 мільйонів – Схеми
опитуванняВибори президента Польщі: лідирує кандидат, який проти вступу України в НАТО
"Майже три роки не виходили з дому": з окупації повернули 9 дітей
Власник центру "Парус" та готелю "Україна" купує Міжнародний виставковий центр
Усі новини...
США
Адміністрація Трампа позбавила Гарвард права приймати іноземних студентів
Британія передала Маврикію архіпелаг Чагос, де розташована військова база США
Трамп відреагував на вбивство співробітників посольства Ізраїлю у центрі Вашингтона
Останні новини
09:02
Російські дрони долетіли до Буковини і Прикарпаття: горіла залізнична станція, є руйнування  
08:38
фото Росіяни поцілили по підприємству на Полтавщині: є постраждалий, частина людей без світла
08:32
текстГроші, зброя і поради. Історія мирної угоди, яка убила одного президента
08:18
Три гравці збірної України допомогли клубу ВЕФ стати чемпіоном Латвії з баскетболу
08:18
На фронті понад 140 боїв: 44 штурми ЗСУ відбили на Покровському напрямку
08:15
ЗМІ: в Іспанії засекретили розслідування вбивства Портнова
08:10
Окупанти атакували залізницю у Чернівецькій області – УЗ
07:49
відеоУ російському Єльці заявили про атаку дронів: на заводі акумуляторів – пожежа
07:24
ЗСУ за добу відмінусували понад тисячу окупантів
06:58
У США суддя видав рішення про заборону скасовувати візи іноземним студентам
Усі новини...
Реклама:
Реклама: