США можуть вивести кілька тисяч військових з Південної Кореї – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість виведення кількох тисяч американських військ з Південної Кореї та їх переміщення до інших місць в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Гуам.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела, Yonhap

Деталі: За даними WSJ, розглядається можливість виведення приблизно 4 500 осіб – частини 28 500 військовослужбовців Збройних сил США в Кореї (USFK).

Реклама:

Yonhap зазначає, що такий крок може посилити занепокоєння щодо безпеки в Південній Кореї на тлі постійних північнокорейських загроз.

Це питання готується до розгляду президентом Трампом у межах неформального перегляду політики щодо Північної Кореї. Водночас рішення ще не ухвалене й перебуває серед низки варіантів, які обговорюють високопосадовці.

Речник Пентагону повідомив Yonhap, що наразі немає жодних повідомлень щодо будь-якого імовірного скорочення чисельності військ USFK.

РЕКЛАМА:

WSJ нагадує, що ще з першого президентського терміну Трамп неодноразово заявляв про намір переглянути військову присутність США в Кореї. Однак у квітні цього року американські військові керівники в Азії застерігали Конгрес від скорочення сил, назвавши це ризиком у контексті протидії Північній Кореї, Китаю та Росії.

Дослівно WSJ: "Виведення військ з Корейського півострова, але збереження їх у регіоні може зменшити занепокоєння Пентагону з приводу скорочення чисельності військ. Гуам стає важливим хабом Пентагона для сил, оскільки він розташований досить близько до потенційних гарячих точок, але до нього складніше дістатися китайським військам".