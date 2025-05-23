США могут вывести несколько тысяч военных из Южной Кореи – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вывода нескольких тысяч американских войск из Южной Кореи и их перемещения в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Гуам.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Yonhap

Детали: По данным WSJ, рассматривается возможность вывода примерно 4 500 человек – части 28 500 военнослужащих Вооруженных сил США в Корее (USFK).

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Yonhap отмечает, что такой шаг может усилить беспокойство по безопасности в Южной Корее на фоне постоянных северокорейских угроз.

Этот вопрос готовится к рассмотрению президентом Трампом в рамках неформального пересмотра политики Северной Кореи. В то же время решение еще не принято и находится среди ряда вариантов, которые обсуждают чиновники.

Спикер Пентагона сообщил Yonhap, что пока нет никаких сообщений по поводу какого-либо вероятного сокращения численности войск USFK.

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WSJ напоминает, что с первого президентского срока Трамп неоднократно заявлял о намерении пересмотреть военное присутствие США в Корее. Однако в апреле этого года американские военные руководители в Азии предостерегали Конгресс от сокращения сил, назвав это риском в контексте противодействия Северной Корее, Китаю и России.

Дословно WSJ: "Вывод войск из Корейского полуострова, но сохранение их в регионе может уменьшить беспокойство Пентагона по поводу сокращения численности войск. Гуам становится важным хабом Пентагона для сил, поскольку он расположен достаточно близко к потенциальным горячим точкам, но до него сложнее добраться до китайских войск".