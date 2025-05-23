Німецька компанія в обхід санкцій постачала технології до Росії через Словенію – Politico

Німецька технологічна компанія могла експортувати технології до Росії через Словенію, попри нові санкції Європейського Союзу, свідчить розслідуванні Politico.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Як виявило розслідування, компанія Kontron, яка має представництва по всьому ЄС, у Великій Британії та США, скористалася своїм підрозділом у Словенії, аби експортувати до свого російського дочірнього підприємства телекомунікаційні технології на суму понад 3,5 млн євро наприкінці 2023 року.

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Це сталося попри кілька хвиль санкцій ЄС, зокрема 11-й пакет санкцій, запроваджений у червні 2023 року, який мав на меті обмежити експорт передових технологій та товарів подвійного призначення до Росії.

Експортні документи, які переглянуло видання, свідчать, що 11 відправок було здійснено від словенської філії Kontron до російської дочірньої компанії Iskra Technologies у період з липня по листопад 2023 року – вже після набуття чинності червневих санкцій.

Серед експортованої продукції були товари подвійного призначення, зокрема система SI3000, яка може відстежувати й перехоплювати телекомунікаційний трафік.

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Компанія заявила, що ці поставки були виконані за чинними дозволами, виданими урядом Словенії, і стосувалися вже укладених контрактів. Вона також повідомила, що припинила всі нові відвантаження після червня 2023 року.

"Після впровадження 11-го пакета санкцій ми припинили експортувати нові товари і лише здійснили поставки за вже схваленими експортними ліцензіями відповідно до чинних санкцій ЄС", – заявили там.

Як пише видання, компанія Kontron раніше заявляла про відхід від діяльності в Росії. Зокрема, вона засудила "величезні людські страждання", спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну, й заявила, що більше не інвестуватиме в Росію.

Однак Kontron досі має присутність на російському ринку через свою дочірню компанію Iskra Technologies, яка була включена до санкційного списку ЄС у грудні 2024 року. У звіті за кінець року зазначено, що Kontron "продовжує контролювати Iskra Technologies": через свою словенську філію вона володіє 48,4% акцій.

На запит журналістів Kontron не уточнила, хто володіє рештою 51,6% акцій Iskra, окрім того, що це "російська структура, яка не пов’язана з державними компаніями".

Також розслідування свідчить, що з червня 2023 року словенський підрозділ Kontron здійснив щонайменше 49 поставок технології SI3000 і запчастин до Казахстану.

Окрім цього, зазначається, що у серпні 2023 року Iskra Technologies об’єдналася з російською компанією RTSoft, яку Kontron називала своєю "сестринською компанією". RTSoft із 2016 року мала ліцензію на роботу з таємною інформацією РФ, видану ФСБ, хоча Kontron стверджує, що ліцензія була анульована у квітні 2022 року.

Словенські документи свідчать, що станом на кінець 2023 року Kontron d.o.o. мала позику на 3,546 млн євро для Iskra Technologies, яка підлягає погашенню у 2026–2027 роках. У 2022 році вона також списала 6,393 млн євро боргів російської компанії.

Санкції ЄС забороняють надавати фінансову допомогу чи робити доступними кошти для підсанкційних структур. Kontron заявила, що ці позики залишаються активними, але були перевірені на відповідність санкціям.

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