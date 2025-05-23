Немецкая компания в обход санкций поставляла технологии в Россию через Словению – Politico

Немецкая технологическая компания могла экспортировать технологии в Россию через Словению, несмотря на новые санкции Европейского Союза, свидетельствует расследовании Politico.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Как показало расследование, компания Kontron, которая имеет представительства по всему ЕС, в Великобритании и США, воспользовалась своим подразделением в Словении, чтобы экспортировать в свое российское дочернее предприятие телекоммуникационные технологии на сумму более 3,5 млн евро в конце 2023 года.

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Это произошло несмотря на несколько волн санкций ЕС, в частности 11-й пакет санкций, введенный в июне 2023 года, который имел целью ограничить экспорт передовых технологий и товаров двойного назначения в Россию.

Экспортные документы, которые просмотрело издание, свидетельствуют, что 11 отправок былии проведены от словенского филиала Kontron в российскую дочернюю компанию Iskra Technologies в период с июля по ноябрь 2023 года – уже после вступления в силу июньских санкций.

Среди экспортированной продукции были товары двойного назначения, в частности система SI3000, которая может отслеживать и перехватывать телекоммуникационный трафик.

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Компания заявила, что эти поставки были выполнены по действующим разрешениям, выданным правительством Словении, и касались уже заключенных контрактов. Она также сообщила, что прекратила все новые отгрузки после июня 2023 года.

"После введения 11-го пакета санкций мы прекратили экспорт новых товаров и осуществили только поставки по уже одобренным экспортным лицензиям в соответствии с действующими санкциями ЕС", – заявили там.

Как пишет издание, компания Kontron ранее заявляла об уходе из России. В частности, она осудила "огромные человеческие страдания", вызванные полномасштабным вторжением России в Украину, и заявила, что больше не будет инвестировать в Россию.

Однако Kontron до сих пор присутствует на российском рынке через свою дочернюю компанию Iskra Technologies, которая была включена в санкционный список ЕС в декабре 2024 года. В отчете за конец года указано, что Kontron "продолжает контролировать Iskra Technologies": через свой словенский филиал она владеет 48,4% акций.

На запрос журналистов Kontron не уточнила, кто владеет остальными 51,6% акций Iskra, кроме того, что это "российская структура, не связанная с государственными компаниями".

Также расследование показывает, что с июня 2023 года словенское подразделение Kontron осуществило как минимум 49 поставок технологии SI3000 и запчастей в Казахстан.

Кроме того, отмечается, что в августе 2023 года Iskra Technologies объединилась с российской компанией RTSoft, которую Kontron называла своей "сестринской компанией". RTSoft с 2016 года имела лицензию на работу с секретной информацией РФ, выданную ФСБ, хотя Kontron утверждает, что лицензия была аннулирована в апреле 2022 года.

Словенские документы свидетельствуют, что по состоянию на конец 2023 года Kontron d.o.o. имела заем на 3,546 млн евро для Iskra Technologies, который подлежит погашению в 2026–2027 годах. В 2022 году она также списала 6,393 млн евро долгов российской компании.

Санкции ЕС запрещают предоставлять финансовую помощь или делать доступными средства для подсанкционных структур. Kontron заявила, что эти займы остаются активными, но были проверены на соответствие санкциям.

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