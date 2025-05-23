Лідери дев'яти країн ЄС виступили за зміну підходів до вислання мігрантів-злочинців

Лідери дев’яти держав Європейського Союзу виступили за перегляд тлумачення Європейської конвенції з прав людини, аби спростити процедури видворення мігрантів, причетних до злочинної діяльності.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву

Деталі: На думку підписантів письмової заяви, ініційованої прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні та її данською колегою Метте Фредеріксен, Європейський суд з прав людини надто широко трактує Конвенцію.

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Італія та Данія хочуть відкрити політичну дискусію щодо деяких європейських конвенцій, і щодо того, наскільки ці документи, "написані кілька десятиліть тому", здатні відповідати на великі виклики, зокрема міграційну проблему.

Заяву також підписали лідери Австрії, Бельгії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Підписанти закликають Європейський суд з прав людини надати їм більше свободи у вирішенні питання депортації іноземців, які скоюють злочини, а також дозволити відстеження осіб, яких неможливо вислати.

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"На нашу думку, безпека і захист жертв та переважної більшості законослухняних громадян – це важливе й вирішальне право. І, як загальне правило, це право має переважати інші міркування", – йдеться у заяві.

Окрім цього, у заяві окреслили необхідність протидії використанню мігрантів ворожими державами.

У контексті цієї заяви варто нагадати про штучну міграційну кризу на східному кордоні Польщі та балтійських держав. Вона виникла з літа 2021 року за сприяння білоруської влади – після жорсткої реакції цих країн на репресії у Білорусі та примусову посадку у Мінську авіарейсу задля арешту опозиційного блогера.

Попри посилений захист кордонів, проблема не зникає остаточно та час від часу загострюється як для Польщі, так і Латвії з Литвою.

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