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Лидеры девяти стран ЕС выступили за изменение подходов к высылке мигрантов-преступников

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 23 мая 2025, 10:17
Лидеры девяти стран ЕС выступили за изменение подходов к высылке мигрантов-преступников
Иллюстративное фото: Getty Images

Лидеры девяти государств Европейского Союза выступили за пересмотр толкования Европейской конвенции по правам человека, чтобы упростить процедуры выдворения мигрантов, причастных к преступной деятельности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление

Детали: По мнению подписантов письменного заявления, инициированного премьер-министром Италии Джорджей Мелони и ее датской коллегой Метте Фредериксен, Европейский суд по правам человека слишком широко трактует Конвенцию.

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Италия и Дания хотят открыть политическую дискуссию по некоторым европейским конвенциям и по тому, насколько эти документы, "написанные несколько десятилетий назад", способны отвечать на большие вызовы, в частности миграционную проблему.

Заявление также подписали лидеры Австрии, Бельгии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

Подписанты призывают Европейский суд по правам человека предоставить им больше свободы в решении вопроса депортации иностранцев, совершающих преступления, а также разрешить отслеживание лиц, которых невозможно выслать.

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"По нашему мнению, безопасность и защита жертв и подавляющего большинства законопослушных граждан – это важное и решающее право. И, как общее правило, это право должно преобладать над другими соображениями", – говорится в заявлении.

Кроме этого, в заявлении обозначили необходимость противодействия использованию мигрантов враждебными государствами.

В контексте этого заявления стоит напомнить об искусственном миграционном кризисе на восточной границе Польши и балтийских государств. Он возник с лета 2021 года при содействии белорусских властей – после жесткой реакции этих стран на репрессии в Беларуси и принудительную посадку в Минске авиарейса для ареста оппозиционного блогера.

Несмотря на усиленную защиту границ, проблема не исчезает окончательно и время от времени обостряется как для Польши, так и для Латвии с Литвой.

Напомним:

ЕСдепортация
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