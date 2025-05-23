СБУ затримала курсанта провідного військового інституту, який готував удар по вишу

Служба безпеки України затримала курсанта провідного військового інституту, який за завданням російських спецслужб мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "Служба безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних сил України затримала курсанта провідного військового інституту нашої держави, який виявився агентом ФСБ. За дорученням ворога фігурант мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу, де проходив навчання".

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Деталі: За даними СБУ, щоб виконати це "завдання", фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття курсантів.

Крім того, під час перебування на цих локаціях зловмисник робив приховані фото об’єктів з прив’язкою до місцевості. Також фігурант підготував для відправлення куратору з ФСБ "звіти", в яких розписав навіть графік перебування курсантів на різних об’єктах.

Кіберфахівці СБУ викрили зловмисника, задокументували його роботу на РФ та затримали на території вишу.

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За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав "легких заробітків" на Telegram-каналах.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.