СБУ задержала курсанта ведущего военного института, который готовил удар по вузу

Служба безопасности Украины задержала курсанта ведущего военного института, который по заданию российских спецслужб должен был скорректировать ракетный удар по объектам учебного заведения.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "Служба безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженных сил Украины задержала курсанта ведущего военного института нашего государства, который оказался агентом ФСБ. По поручению врага фигурант должен был скорректировать ракетный удар по объектам учебного заведения, где проходил обучение".

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Детали: По данным СБУ, чтобы выполнить это "задание", фигурант обозначал на картах координаты учебных корпусов, полигонов и казарм института, а также производственные мощности предприятий военно-промышленной отрасли Украины, где проводились выездные занятия курсантов.

Кроме того, во время пребывания на этих локациях злоумышленник делал скрытые фото объектов с привязкой к местности. Также фигурант подготовил для отправки куратору из ФСБ "отчеты", в которых расписал даже график пребывания курсантов на различных объектах.

Киберспециалисты СБУ разоблачили злоумышленника, задокументировали его работу на РФ и задержали на территории вуза.

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По данным следствия, фигурант попал в поле зрения ФСБ, когда искал "легких заработков" на Telegram-каналах.

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.