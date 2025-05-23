Половина угорців невдоволені правлінням Орбана – опитування  

Угорське суспільство кардинально розділилося у поглядах щодо 15-річного перебування прем’єр-міністра Віктора Орбана при владі – половина опитаних невдоволені його правлінням.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати нещодавнього опитування, які наводить Telex

Деталі: Так, половина респондентів вважають, що уряд Орбана мав швидше або чітко негативний вплив на розвиток країни, тоді як 39% оцінюють його правління як позитивне.

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Серед виборців керівної партії "Фідес" підтримка прем’єра майже одностайна: 88% вважають його діяльність позитивною, і лише 1% – дуже негативною.

Однак виборці опозиційної партії "Тиса" мають протилежну думку: 87% з них оцінили вплив Орбана як негативний, і лише 1% – як дуже позитивний.

Також соціологи вказують на суттєві розбіжності у поглядах між віковими групами. Лише серед громадян віком понад 60 років спостерігається відносна перевага позитивних оцінок, тоді як майже 60% молоді від 18 до 25 років висловили негативну думку про "епоху" Орбана.

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На питання про стан демократії в країні 40% прихильників "Фідес" сказали, що демократія в країні покращилася, водночас серед опозиційних виборців так вважають лише 2-3%. Більшість опозиціонерів впевнені, що ситуація погіршилася.

Також респонденти опитування розповіли й про свій добробут за час правління Орбана. 45% прихильників правлячої партії "Фідес" вважають, що живуть краще, ніж 15 років тому, натомість 66% виборців опозиційної партії "Тиса" зазначили, що їхній добробут погіршився.

Подібні настрої переважають і серед виборців інших опозиційних партій.

65% опитаних вважають, що уряд Орбана за цей час в основному сприяв багатим, також вони переконані, що успіх можливий лише за наявності зв’язків з владою. Навіть 45% прихильників "Фідес" визнають важливість політичних знайомств для просування.

Порівнюючи Орбана та опозиційного лідера Петера Мадяра, більшість вважає, що останній краще впорався б із ключовими питаннями – боротьбою з корупцією, охороною здоров’я, освітою, економічним розвитком.

Орбану приписують лише сильні сторони в міграційній політиці та підтримці сімей.

Попри це, майже 40% угорців не вірять, що уряд Орбана можна змінити демократичним шляхом. Однак кількість тих, хто вірить у можливість змін, зросла за останні п’ять років – найоптимістичнішими (54%) є виборці партії "Тиса".

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