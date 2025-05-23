Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Половина угорців невдоволені правлінням Орбана – опитування  

Уляна Кричковська, Ірина БалачукП'ятниця, 23 травня 2025, 11:05
Половина угорців невдоволені правлінням Орбана – опитування  
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з Facebook

Угорське суспільство кардинально розділилося у поглядах щодо 15-річного перебування прем’єр-міністра Віктора Орбана при владі – половина опитаних невдоволені його правлінням.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати нещодавнього опитування, які наводить Telex

Деталі: Так, половина респондентів вважають, що уряд Орбана мав швидше або чітко негативний вплив на розвиток країни, тоді як 39% оцінюють його правління як позитивне.

Реклама:

Серед виборців керівної партії "Фідес" підтримка прем’єра майже одностайна: 88% вважають його діяльність позитивною, і лише 1% – дуже негативною. 

Однак виборці опозиційної партії "Тиса" мають протилежну думку: 87% з них оцінили вплив Орбана як негативний, і лише 1% – як дуже позитивний.

Також соціологи вказують на суттєві розбіжності у поглядах між віковими групами. Лише серед громадян віком понад 60 років спостерігається відносна перевага позитивних оцінок, тоді як майже 60% молоді від 18 до 25 років висловили негативну думку про "епоху" Орбана.

РЕКЛАМА:

На питання про стан демократії в країні 40% прихильників "Фідес" сказали, що демократія в країні покращилася, водночас серед опозиційних виборців так вважають лише 2-3%. Більшість опозиціонерів впевнені, що ситуація погіршилася.

Також респонденти опитування розповіли й про свій добробут за час правління Орбана. 45% прихильників правлячої партії "Фідес" вважають, що живуть краще, ніж 15 років тому, натомість 66% виборців опозиційної партії "Тиса" зазначили, що їхній добробут погіршився.

Подібні настрої переважають і серед виборців інших опозиційних партій.

65% опитаних вважають, що уряд Орбана за цей час в основному сприяв багатим, також вони переконані, що успіх можливий лише за наявності зв’язків з владою. Навіть 45% прихильників "Фідес" визнають важливість політичних знайомств для просування.

Порівнюючи Орбана та опозиційного лідера Петера Мадяра, більшість вважає, що останній краще впорався б із ключовими питаннями – боротьбою з корупцією, охороною здоров’я, освітою, економічним розвитком. 

Орбану приписують лише сильні сторони в міграційній політиці та підтримці сімей.

Попри це, майже 40% угорців не вірять, що уряд Орбана можна змінити демократичним шляхом. Однак кількість тих, хто вірить у можливість змін, зросла за останні п’ять років – найоптимістичнішими (54%) є виборці партії "Тиса".

Передісторія:

  • Упродовж останніх місяців в угорці протестували про низки рішень Орбана. Зокрема мова йде про законопроєкт, який спрямований проти громадських організацій і незалежних ЗМІ, а також закон про заборону ЛГБТ-прайдів.
  • Після ухвалення закону про заборону ЛГБТ-прайдів угорський парламент також затвердив зміни до Основного закону, які зокрема обмежують права ЛГБТ-спільноти.
  • Проти ухвалення поправки до Основного закону Угорщини виступали всі опозиційні партії. Крім того, у Будапешті тривали багатотисячні протести проти неї.
  • А законопроєкт під назвою "Про прозорість суспільного життя" дозволить Управлінню з питань захисту суверенітету вносити до чорного списку організації, що отримують іноземне фінансування, в тому числі гранти ЄС. Управління зможе робити це, якщо вважатиме організації "загрозою" національному суверенітету.
  • Тисячі угорців зібрались у Будапешті, протестуючи проти ініційованого законопроєкту.

ОрбанУгорщинаопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоТрамп заявив про масштабний обмін полоненими між Україною і РФ найближчим часом
відеоУ Києві жінка відкрила вогонь по під’їзду будинку: поліція встановлює її особу
фотоСБУ затримала курсанта провідного військового інституту, який готував удар по вишу
Німецька компанія в обхід санкцій постачала технології до Росії через Словенію – Politico
Туск про обіцянку кандидата в президенти не пускати Україну в НАТО: Це держзрада
Російські дрони долетіли до Буковини і Прикарпаття: горіла залізнична станція, є руйнування  
Усі новини...
Орбан
Орбан хоче поскаржитись Рютте на Україну
Орбан звинуватив спецслужби України в намаганні "очорнити" Угорщину
Орбан: Очікування Зеленського про "дружній до України" уряд в Угорщині не справдяться
Останні новини
13:52
фото, доповнено Окупанти вранці вдарили по Куп’янську: загинув комунальник, ще один важко поранений
13:36
Росія в ніч на п’ятницю атакувала "Іскандером" і 175 дронами, 150 – знищили  
13:24
Фільм про масові вбивства під час окупації Бучі отримав золото від New York Festivals 2025
13:22
Через російську атаку на Одещину постраждали дві людини 
13:18
формула-1Спортивна історія дня. Зброєносець чи недооцінена легенда: суперечлива кар'єра Рубенса Баррікелло
13:14
Міноборони допустило до експлуатації важкий бомбер "Білий вовк"
13:06
Молодий театр замість Білоуса очолить колишній керівник
13:02
оновленоТрамп заявив про масштабний обмін полоненими між Україною і РФ найближчим часом
13:02
В "Дії" з 24 до 27 травня буде недоступним ряд сервісів
13:01
ЗМІ: У ЄС починають закриті консультації щодо 18-го пакета санкцій проти РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: