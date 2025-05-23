Половина венгров недовольны правлением Орбана – опрос 

Венгерское общество кардинально разделилось во взглядах относительно 15-летнего пребывания премьер-министра Виктора Орбана у власти – половина опрошенных недовольны его правлением.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты недавнего опроса, которые приводит Telex

Детали: Так, половина респондентов считают, что правительство Орбана имело скорее или четко негативное влияние на развитие страны, тогда как 39% оценивают его правление как положительное.

Реклама:

Среди избирателей правящей партии "Фидес" поддержка премьера почти единодушна: 88% считают его деятельность положительной, и только 1% – очень негативной.

Однако избиратели оппозиционной партии "Тиса" имеют противоположное мнение: 87% из них оценили влияние Орбана как негативное, и только 1% – как очень позитивное.

Также социологи указывают на существенные различия во взглядах между возрастными группами. Только среди граждан старше 60 лет наблюдается относительное преимущество положительных оценок, тогда как почти 60% молодежи от 18 до 25 лет выразили негативное мнение об "эпохе" Орбана.

РЕКЛАМА:

На вопрос о состоянии демократии в стране 40% сторонников "Фидес" сказали, что демократия в стране улучшилась, в то же время среди оппозиционных избирателей так считают лишь 2-3%. Большинство оппозиционеров уверены, что ситуация ухудшилась.

Также респонденты опроса рассказали и о своем благосостоянии за время правления Орбана. 45% сторонников правящей партии "Фидес" считают, что живут лучше, чем 15 лет назад, но 66% избирателей оппозиционной партии "Тиса" отметили, что их благосостояние ухудшилось.

Подобные настроения преобладают и среди избирателей других оппозиционных партий.

65% опрошенных считают, что правительство Орбана за это время в основном способствовало богатым, также они убеждены, что успех возможен только при наличии связей с властью. Даже 45% сторонников "Фидес" признают важность политических знакомств для продвижения.

Сравнивая Орбана и оппозиционного лидера Петера Мадяра, большинство считает, что последний лучше справился бы с ключевыми вопросами – борьбой с коррупцией, здравоохранением, образованием, экономическим развитием.

Орбану приписывают только сильные стороны в миграционной политике и поддержке семей.

Несмотря на это, почти 40% венгров не верят, что правительство Орбана можно изменить демократическим путем. Однако количество тех, кто верит в возможность изменений, выросло за последние пять лет – самыми оптимистичными (54%) являются избиратели партии "Тиса".

Предыстория: