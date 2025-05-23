Половина венгров недовольны правлением Орбана – опрос
Венгерское общество кардинально разделилось во взглядах относительно 15-летнего пребывания премьер-министра Виктора Орбана у власти – половина опрошенных недовольны его правлением.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты недавнего опроса, которые приводит Telex
Детали: Так, половина респондентов считают, что правительство Орбана имело скорее или четко негативное влияние на развитие страны, тогда как 39% оценивают его правление как положительное.
Среди избирателей правящей партии "Фидес" поддержка премьера почти единодушна: 88% считают его деятельность положительной, и только 1% – очень негативной.
Однако избиратели оппозиционной партии "Тиса" имеют противоположное мнение: 87% из них оценили влияние Орбана как негативное, и только 1% – как очень позитивное.
Также социологи указывают на существенные различия во взглядах между возрастными группами. Только среди граждан старше 60 лет наблюдается относительное преимущество положительных оценок, тогда как почти 60% молодежи от 18 до 25 лет выразили негативное мнение об "эпохе" Орбана.
На вопрос о состоянии демократии в стране 40% сторонников "Фидес" сказали, что демократия в стране улучшилась, в то же время среди оппозиционных избирателей так считают лишь 2-3%. Большинство оппозиционеров уверены, что ситуация ухудшилась.
Также респонденты опроса рассказали и о своем благосостоянии за время правления Орбана. 45% сторонников правящей партии "Фидес" считают, что живут лучше, чем 15 лет назад, но 66% избирателей оппозиционной партии "Тиса" отметили, что их благосостояние ухудшилось.
Подобные настроения преобладают и среди избирателей других оппозиционных партий.
65% опрошенных считают, что правительство Орбана за это время в основном способствовало богатым, также они убеждены, что успех возможен только при наличии связей с властью. Даже 45% сторонников "Фидес" признают важность политических знакомств для продвижения.
Сравнивая Орбана и оппозиционного лидера Петера Мадяра, большинство считает, что последний лучше справился бы с ключевыми вопросами – борьбой с коррупцией, здравоохранением, образованием, экономическим развитием.
Орбану приписывают только сильные стороны в миграционной политике и поддержке семей.
Несмотря на это, почти 40% венгров не верят, что правительство Орбана можно изменить демократическим путем. Однако количество тех, кто верит в возможность изменений, выросло за последние пять лет – самыми оптимистичными (54%) являются избиратели партии "Тиса".
Предыстория:
- В последние месяцы венгры протестовали против ряда решений Орбана. В частности, речь идет о законопроекте, направленном против общественных организаций и независимых СМИ, а также законе о запрете ЛГБТ-прайдов.
- После принятия закона о запрете ЛГБТ-прайдов венгерский парламент также утвердил изменения в Основной закон, которые в частности ограничивают права ЛГБТ-сообщества.
- Против принятия поправки к Основному закону Венгрии выступили все оппозиционные партии. Кроме того, в Будапеште проходили многотысячные протесты против нее.
- А законопроект под названием "О прозрачности общественной жизни" позволит Управлению по вопросам защиты суверенитета вносить в черный список организации, получающие иностранное финансирование, в том числе гранты ЕС. Управление сможет делать это, если сочтет организации "угрозой" национальному суверенитету.
- Тысячи венгров собрались в Будапеште, протестуя против инициированного законопроекта.