У Києві жінка відкрила вогонь по під’їзду будинку: поліція встановлює її особу
У Дніпровському районі Києва жінка поруч з під’їздом будинку дістала зброю та відкрила вогонь, наразі правоохоронці встановлюють особу порушниці та обставини інциденту.
Джерело: поліція Києва у Telegram, "Київ оперативний"
Дослівно: Поліцейські встановлюють обставини стрілянини біля житлового будинку у Дніпровському районі. Інформацію правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж".
Якась несповна розуму жінка стріляє по дверям будинку на Алматинській.— Київ Оперативний (@KyivOperativ) May 23, 2025
Це що? Це як? pic.twitter.com/WPrtUX5keF
Деталі: На оприлюдненому відео жінка, перебуваючи поруч із під’їздом, зі зброї здійснила постріл у бік будівлі, після чого з місця події пішла.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини інциденту, а також встановлює особу порушниці. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.