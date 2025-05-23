У Києві жінка відкрила вогонь по під’їзду будинку: поліція встановлює її особу

У Дніпровському районі Києва жінка поруч з під’їздом будинку дістала зброю та відкрила вогонь, наразі правоохоронці встановлюють особу порушниці та обставини інциденту.

Джерело: поліція Києва у Telegram, "Київ оперативний"

Дослівно: Поліцейські встановлюють обставини стрілянини біля житлового будинку у Дніпровському районі. Інформацію правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж".

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Якась несповна розуму жінка стріляє по дверям будинку на Алматинській.



Це що? Це як? pic.twitter.com/WPrtUX5keF — Київ Оперативний (@KyivOperativ) May 23, 2025

Деталі: На оприлюдненому відео жінка, перебуваючи поруч із під’їздом, зі зброї здійснила постріл у бік будівлі, після чого з місця події пішла.

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Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини інциденту, а також встановлює особу порушниці. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.