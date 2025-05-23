Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві жінка відкрила вогонь по під’їзду будинку: поліція встановлює її особу

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 травня 2025, 11:35
У Києві жінка відкрила вогонь по під’їзду будинку: поліція встановлює її особу
фото: Нацполіція

У Дніпровському районі Києва жінка поруч з під’їздом будинку дістала зброю та відкрила вогонь, наразі правоохоронці встановлюють особу порушниці та обставини інциденту.

Джерело: поліція Києва у Telegram, "Київ оперативний"

Дослівно: Поліцейські встановлюють обставини стрілянини біля житлового будинку у Дніпровському районі. Інформацію правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж".

Реклама:

Деталі: На оприлюдненому відео жінка, перебуваючи поруч із під’їздом, зі зброї здійснила постріл у бік будівлі, після чого з місця події пішла.

РЕКЛАМА:

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини інциденту, а також встановлює особу порушниці. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Київнадзвичайна подіяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоТрамп заявив про масштабний обмін полоненими між Україною і РФ найближчим часом
відеоУ Києві жінка відкрила вогонь по під’їзду будинку: поліція встановлює її особу
фотоСБУ затримала курсанта провідного військового інституту, який готував удар по вишу
Німецька компанія в обхід санкцій постачала технології до Росії через Словенію – Politico
Туск про обіцянку кандидата в президенти не пускати Україну в НАТО: Це держзрада
Російські дрони долетіли до Буковини і Прикарпаття: горіла залізнична станція, є руйнування  
Усі новини...
Київ
В Києві базується понад 61% топових українських компаній
У Києві уламки збитого БпЛА впали на території школи
У четвер в Україні буде по-весняному тепло, але місцями пройдуть дощі
Останні новини
13:52
фото, доповнено Окупанти вранці вдарили по Куп’янську: загинув комунальник, ще один важко поранений
13:36
Росія в ніч на п’ятницю атакувала "Іскандером" і 175 дронами, 150 – знищили  
13:24
Фільм про масові вбивства під час окупації Бучі отримав золото від New York Festivals 2025
13:22
Через російську атаку на Одещину постраждали дві людини 
13:18
формула-1Спортивна історія дня. Зброєносець чи недооцінена легенда: суперечлива кар'єра Рубенса Баррікелло
13:14
Міноборони допустило до експлуатації важкий бомбер "Білий вовк"
13:06
Молодий театр замість Білоуса очолить колишній керівник
13:02
оновленоТрамп заявив про масштабний обмін полоненими між Україною і РФ найближчим часом
13:02
В "Дії" з 24 до 27 травня буде недоступним ряд сервісів
13:01
ЗМІ: У ЄС починають закриті консультації щодо 18-го пакета санкцій проти РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: