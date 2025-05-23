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В Киеве женщина открыла огонь по подъезду дома: полиция устанавливает ее личность

Станислав ПогориловПятница, 23 мая 2025, 11:35
В Киеве женщина открыла огонь по подъезду дома: полиция устанавливает ее личность
фото: Нацполиция

В Днепровском районе Киева женщина рядом с подъездом дома достала оружие и открыла огонь, сейчас правоохранители устанавливают личность нарушительницы и обстоятельства инцидента.

Источник: полиция Киева в Telegram, "Киев оперативный"

Дословно: Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы возле жилого дома в Днепровском районе. Информацию правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей".

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Детали: На обнародованном видео женщина, находясь рядом с подъездом, из оружия произвела выстрел в сторону здания, после чего с места происшествия ушла.

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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства инцидента, а также устанавливает личность нарушительницы. Решается вопрос о правовой квалификации.

Киевчрезвычайное происшествиеполиция
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