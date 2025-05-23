В Киеве женщина открыла огонь по подъезду дома: полиция устанавливает ее личность
В Днепровском районе Киева женщина рядом с подъездом дома достала оружие и открыла огонь, сейчас правоохранители устанавливают личность нарушительницы и обстоятельства инцидента.
Источник: полиция Киева в Telegram, "Киев оперативный"
Дословно: Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы возле жилого дома в Днепровском районе. Информацию правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей".
Якась несповна розуму жінка стріляє по дверям будинку на Алматинській.— Київ Оперативний (@KyivOperativ) May 23, 2025
Це що? Це як? pic.twitter.com/WPrtUX5keF
Детали: На обнародованном видео женщина, находясь рядом с подъездом, из оружия произвела выстрел в сторону здания, после чего с места происшествия ушла.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства инцидента, а также устанавливает личность нарушительницы. Решается вопрос о правовой квалификации.