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Орбан висловився проти України в ЄС: мовляв, вона "висмокче всі ресурси, як губка"

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 23 травня 2025, 12:38
Орбан висловився проти України в ЄС: мовляв, вона висмокче всі ресурси, як губка
Орбан. Ілюстративне фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна "виснажить Євросоюз, як губка", якщо вступить в ЄС і висловив переконання, що угорці на референдумі підтримають урядову позицію проти її членства.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву угорського прем’єра в місцевих ЗМІ

Деталі: Як заявив Орбан, якого цитує Telex, у довгостроковій перспективі Україна хоче утримувати армію чисельністю в один мільйон осіб, і "утримання цієї армії будемо оплачувати ми, європейці, замість того, щоб зміцнювати свої власні західноєвропейські збройні сили".

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"Угорщина хоче тримати Україну поза межами ЄС, бо якщо ми її впустимо, вона висмокче всі ресурси, як губка", – сказав угорський прем’єр.

Він також говорив про "енергетичну загрозу" з боку України, поскаржившись на наміри ЄС відмовитись від закупівлі енергоресурсів у Росії.

За словами Орбана, без газу і нафти з РФ Угорщині доведеться платити додатково 800 мільярдів форинтів на рік за газ з інших джерел.

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За його підрахунками, угорцям доведеться платити за електроенергію вдвічі більше, а рахунки за опалення зростуть у чотири рази.

Кошти, виділені на зниження комунальних витрат, таким чином "випаруються", сказав він.

Нагадаємо:

  • Керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.
  • Будапешт організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.
  • Згодом він похизувався, що в його антиукраїнському опитуванні вже взяли участь мільйон осіб.

Для кращого розуміння поточного стану українсько-угорських стосунків читайте статтю редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".

ОрбанУкраїнаЄС
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