Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан высказался против Украины в ЕС: мол, она "высосет все ресурсы, как губка"

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 23 мая 2025, 12:38
Орбан высказался против Украины в ЕС: мол, она высосет все ресурсы, как губка
Орбан. Иллюстративное фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина "истощит Евросоюз, как губка", если вступит в ЕС и выразил убеждение, что венгры на референдуме поддержат правительственную позицию против ее членства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление венгерского премьера в местных СМИ

Детали: Как заявил Орбан, которого цитирует Telex, в долгосрочной перспективе Украина хочет содержать армию численностью в один миллион человек, и "содержание этой армии будем оплачивать мы, европейцы, вместо того чтобы укреплять свои собственные западноевропейские вооруженные силы".

Реклама:

"Венгрия хочет держать Украину за пределами ЕС, потому что если мы ее впустим, она выпьет все ресурсы, как губка", – сказал венгерский премьер.

Он также говорил об "энергетической угрозе" со стороны Украины, пожаловавшись на намерения ЕС отказаться от закупки энергоресурсов у России.

По словам Орбана, без газа и нефти из РФ Венгрии придется платить дополнительно 800 млрд форинтов в год за газ из других источников.

РЕКЛАМА:

По его подсчетам, венграм придется платить за электроэнергию вдвое больше, а счета за отопление вырастут в четыре раза.

Средства, выделенные на снижение коммунальных расходов, таким образом "испарятся", сказал он.

Напомним:

  • Руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако на пути помешало венгерское вето.
  • Будапешт организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – Виктор Орбан уже публично проголосовал против.
  • Впоследствии он похвастался, что в его антиукраинском опросе уже приняли участие миллион человек.

Для лучшего понимания текущего состояния украинско-венгерских отношений читайте статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".

ОрбанУкраинаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп объявил, что готовится ввести 50% пошлины против ЕС с июня
Трамп заявил о масштабном обмене пленными между Украиной и РФ в ближайшее время
видеоВ Киеве женщина открыла огонь по подъезду дома: полиция устанавливает ее личность
фотоСБУ задержала курсанта ведущего военного института, который готовил удар по вузу
Немецкая компания в обход санкций поставляла технологии в Россию через Словению – Politico
Туск об обещании кандидата в президенты не пускать Украину в НАТО: Это госизмена
Все новости...
Орбан
Половина венгров недовольны правлением Орбана – опрос 
Орбан хочет пожаловаться Рютте на Украину
Орбан обвинил спецслужбы Украины в попытке "очернить" Венгрию
Последние новости
16:08
В России разбился военный вертолет Ми-8: погибли все члены экипажа
15:49
фото Судья на спортивном мотоцикле насмерть сбил пешехода – ГБР
15:46
"Создали имидж порнозависимых": племя из Амазонии судится с The New York Times через репортаж
15:28
футболThe Walt Disney Company выкупила эксклюзивные права на трансляцию женской Лиги чемпионов
15:27
Трамп требует от Apple производить iPhone в США и угрожает пошлинами
15:22
Трамп объявил, что готовится ввести 50% пошлины против ЕС с июня
15:17
фотоВладелец столичного барбершопа переправлял мужчин за границу – полиция
15:15
В Днепре 17-летняя девушка танцевала на могилах под российский трек: как ее накажут
15:06
В Генштабе подтвердили поражение завода «Энергия» в Липецкой области РФ
15:04
Крупнейшие банки США объединят усилия для конкуренции с криптовалютами - WSJ
Все новости...
Реклама:
Реклама: