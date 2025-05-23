Орбан высказался против Украины в ЕС: мол, она "высосет все ресурсы, как губка"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина "истощит Евросоюз, как губка", если вступит в ЕС и выразил убеждение, что венгры на референдуме поддержат правительственную позицию против ее членства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление венгерского премьера в местных СМИ

Детали: Как заявил Орбан, которого цитирует Telex, в долгосрочной перспективе Украина хочет содержать армию численностью в один миллион человек, и "содержание этой армии будем оплачивать мы, европейцы, вместо того чтобы укреплять свои собственные западноевропейские вооруженные силы".

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"Венгрия хочет держать Украину за пределами ЕС, потому что если мы ее впустим, она выпьет все ресурсы, как губка", – сказал венгерский премьер.

Он также говорил об "энергетической угрозе" со стороны Украины, пожаловавшись на намерения ЕС отказаться от закупки энергоресурсов у России.

По словам Орбана, без газа и нефти из РФ Венгрии придется платить дополнительно 800 млрд форинтов в год за газ из других источников.

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По его подсчетам, венграм придется платить за электроэнергию вдвое больше, а счета за отопление вырастут в четыре раза.

Средства, выделенные на снижение коммунальных расходов, таким образом "испарятся", сказал он.

Напомним:

Руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако на пути помешало венгерское вето.

Будапешт организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – Виктор Орбан уже публично проголосовал против.

Впоследствии он похвастался, что в его антиукраинском опросе уже приняли участие миллион человек.

Для лучшего понимания текущего состояния украинско-венгерских отношений читайте статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".