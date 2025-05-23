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На вихідних в Україні прогнозують дощі, грози і шквали

Ірина БалачукП'ятниця, 23 травня 2025, 12:51
На вихідних в Україні прогнозують дощі, грози і шквали
Фото ілюстративне з unsplash.com

Найближчими днями в Україні, крім сходу та півдня, очікуються дощі, місцями грози та шквали.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "У найближчі три доби в більшості областей нестійка погода: 24 травня в Україні, крім південно-східної частини, 25-26 травня на Правобережжі короткочасні дощі, грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с".

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Деталі: На вихідних температура у західних областях вночі 5-10°, вдень 10-17°; на решті території вночі 12-18°, вдень 22-28°, у Житомирській, Вінницькій, 25 травня і в Київській та Черкаській областях 18-24°.

У столиці в суботу та неділю короткочасний дощ, вночі 14-16°, вдень до +25°, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

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