На выходных в Украине прогнозируют дожди, грозы и шквалы

В ближайшие дни в Украине, кроме востока и юга, ожидаются дожди, местами грозы и шквалы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "В ближайшие трое суток в большинстве областей неустойчивая погода: 24 мая в Украине, кроме юго-восточной части, 25-26 мая на Правобережье кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с".

Реклама:

Детали: На выходных температура в западных областях ночью 5-10°, днем 10-17°; на остальной территории ночью 12-18°, днем 22-28°, в Житомирской, Винницкой, 25 мая и в Киевской и Черкасской областях 18-24°.

В столице в субботу и воскресенье кратковременный дождь, ночью 14-16°, днем до +22-25°, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.