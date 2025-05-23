Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На выходных в Украине прогнозируют дожди, грозы и шквалы

Ирина БалачукПятница, 23 мая 2025, 12:51
На выходных в Украине прогнозируют дожди, грозы и шквалы
Фото иллюстративное с unsplash.com

В ближайшие дни в Украине, кроме востока и юга, ожидаются дожди, местами грозы и шквалы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "В ближайшие трое суток в большинстве областей неустойчивая погода: 24 мая в Украине, кроме юго-восточной части, 25-26 мая на Правобережье кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с".

Реклама:

Детали: На выходных температура в западных областях ночью 5-10°, днем 10-17°; на остальной территории ночью 12-18°, днем 22-28°, в Житомирской, Винницкой, 25 мая и в Киевской и Черкасской областях 18-24°.

В столице в субботу и воскресенье кратковременный дождь, ночью 14-16°, днем до +22-25°, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп объявил, что готовится ввести 50% пошлины против ЕС с июня
Трамп заявил о масштабном обмене пленными между Украиной и РФ в ближайшее время
видеоВ Киеве женщина открыла огонь по подъезду дома: полиция устанавливает ее личность
фотоСБУ задержала курсанта ведущего военного института, который готовил удар по вузу
Немецкая компания в обход санкций поставляла технологии в Россию через Словению – Politico
Туск об обещании кандидата в президенты не пускать Украину в НАТО: Это госизмена
Все новости...
погода
В субботу Украину накроют кратковременные дожди и грозы
В четверг в Украине будет по-весеннему тепло, но местами пройдут дожди
Синоптики прогнозируют в Украине до +24 с дождями и грозами
Последние новости
16:08
В России разбился военный вертолет Ми-8: погибли все члены экипажа
15:49
фото Судья на спортивном мотоцикле насмерть сбил пешехода – ГБР
15:46
"Создали имидж порнозависимых": племя из Амазонии судится с The New York Times через репортаж
15:28
футболThe Walt Disney Company выкупила эксклюзивные права на трансляцию женской Лиги чемпионов
15:27
Трамп требует от Apple производить iPhone в США и угрожает пошлинами
15:22
Трамп объявил, что готовится ввести 50% пошлины против ЕС с июня
15:17
фотоВладелец столичного барбершопа переправлял мужчин за границу – полиция
15:15
В Днепре 17-летняя девушка танцевала на могилах под российский трек: как ее накажут
15:06
В Генштабе подтвердили поражение завода «Энергия» в Липецкой области РФ
15:04
Крупнейшие банки США объединят усилия для конкуренции с криптовалютами - WSJ
Все новости...
Реклама:
Реклама: