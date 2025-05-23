Трамп заявив про масштабний обмін полоненими між Україною і РФ найближчим часом

Американський президент Дональд Трамп заявив, що між Росією та Україною узгоджений масштабний обмін полоненими.

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social у п’ятницю, 23 травня, передає "Європейська правда"

Деталі: Трамп став першим західним посадовцем, який прокоментував обмін, про підготовку якого було домовлено на переговорах у Стамбулі.

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"(Домовленість про) масштабний обмін полоненими між Росією та Україною щойно було фіналізовано", – йдеться у дописі президента США.

Також з повідомлення Трампа виходить, що обмін фактично ще не відбувся. "Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з досягненням цієї домовленості. Чи може це стати початком чогось великого?", – завершив він свій допис.

На момент публікації жодна зі сторін – ані Київ, ані Москва – не підтвердила факт досягнення домовленості чи проведення обміну.

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Оновлено о 13:23. Співрозмовник "Європейської правди" у спецслужбах заявив, що обмін ще не завершено. За його словами, процес триває.

"Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з досягненням цієї домовленості. Чи може це стати початком чогось великого?", – написав американський президент.

Передісторія: