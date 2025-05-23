Трамп заявил о масштабном обмене пленными между Украиной и РФ в ближайшее время

Американский президент Дональд Трамп заявил, что между Россией и Украиной согласован масштабный обмен пленными.

Источник: Трамп в Truth Social в пятницу, 23 мая, передает "Европейская правда"

Детали: Трамп стал первым западным чиновником, который прокомментировал обмен, о подготовке которого было договорено на переговорах в Стамбуле.

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"(Договоренность о) масштабном обмене пленными между Россией и Украиной только что была финализирована", - говорится в заметке президента США.

Также из сообщения Трампа следует, что обмен фактически еще не состоялся. "Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с достижением этой договоренности. Может ли это стать началом чего-то большого?", – завершил он свой пост.

На момент публикации ни одна из сторон - ни Киев, ни Москва - не подтвердила факт достижения договоренности или проведения обмена.

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Обновлено в 13:23. Собеседник "Европейской правды" в спецслужбах заявил, что обмен еще не завершен. По его словам, процесс продолжается.

"Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с достижением этой договоренности. Может ли это стать началом чего-то большого?", - написал американский президент.

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