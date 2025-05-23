Трамп заявил о масштабном обмене пленными между Украиной и РФ в ближайшее время
Американский президент Дональд Трамп заявил, что между Россией и Украиной согласован масштабный обмен пленными.
Источник: Трамп в Truth Social в пятницу, 23 мая, передает "Европейская правда"
Детали: Трамп стал первым западным чиновником, который прокомментировал обмен, о подготовке которого было договорено на переговорах в Стамбуле.
"(Договоренность о) масштабном обмене пленными между Россией и Украиной только что была финализирована", - говорится в заметке президента США.
Также из сообщения Трампа следует, что обмен фактически еще не состоялся. "Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с достижением этой договоренности. Может ли это стать началом чего-то большого?", – завершил он свой пост.
На момент публикации ни одна из сторон - ни Киев, ни Москва - не подтвердила факт достижения договоренности или проведения обмена.
Обновлено в 13:23. Собеседник "Европейской правды" в спецслужбах заявил, что обмен еще не завершен. По его словам, процесс продолжается.
"Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с достижением этой договоренности. Может ли это стать началом чего-то большого?", - написал американский президент.
Предыстория:
- 22 мая президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена после того, как в Турции во время переговоров между Россией и Украиной была достигнута договоренность в формате "1000 на 1000".
- Эта договоренность стала едва ли не единственным реальным результатом встречи украинской и российской делегаций в Турции, которая состоялась 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле.
- Тогда Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.
- По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий Украине.