Власник столичного барбершопу переправляв чоловіків за кордон – поліція

Національна поліція України викрила схему переправлення військовозобов'язаних через кордон до Молдови, яку організував власник барбершопу в Києві.

Джерело: національна поліція України

Дослівно: "Під час розмов із клієнтами він знаходив охочих нелегально покинути межі країни та пропонував їм свою допомогу. Наприклад, за 14 тисяч доларів одному з чоловіків пообіцяли організувати перехід до Молдови через Одеську область, оминаючи прикордонні пости".

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фото: національна поліція України

Деталі: Правоохоронці затримали підприємця після отримання першої частини суми - 9800 доларів.

фото: національна поліція України

Наразі фігурантові повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.