Власник столичного барбершопу переправляв чоловіків за кордон – поліція
П'ятниця, 23 травня 2025, 15:17
Національна поліція України викрила схему переправлення військовозобов'язаних через кордон до Молдови, яку організував власник барбершопу в Києві.
Джерело: національна поліція України
Дослівно: "Під час розмов із клієнтами він знаходив охочих нелегально покинути межі країни та пропонував їм свою допомогу. Наприклад, за 14 тисяч доларів одному з чоловіків пообіцяли організувати перехід до Молдови через Одеську область, оминаючи прикордонні пости".
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Деталі: Правоохоронці затримали підприємця після отримання першої частини суми - 9800 доларів.
Наразі фігурантові повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.