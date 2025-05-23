Владелец столичного барбершопа переправлял мужчин за границу – полиция

Национальная полиция Украины разоблачила схему переправки военнообязанных через границу в Молдову, которую организовал владелец барбершопа в Киеве.

Источник: национальная полиция Украины

Дословно: "Во время разговоров с клиентами он находил желающих нелегально покинуть пределы страны и предлагал им свою помощь. Например, за 14 тысяч долларов одному из мужчин пообещали организовать переход в Молдову через Одесскую область, минуя пограничные посты".

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фото: национальная полиция Украины

Детали: Правоохранители задержали предпринимателя после получения первой части суммы - 9800 долларов.

фото: национальная полиция Украины

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.