Владелец столичного барбершопа переправлял мужчин за границу – полиция
Пятница, 23 мая 2025, 15:17
Национальная полиция Украины разоблачила схему переправки военнообязанных через границу в Молдову, которую организовал владелец барбершопа в Киеве.
Источник: национальная полиция Украины
Дословно: "Во время разговоров с клиентами он находил желающих нелегально покинуть пределы страны и предлагал им свою помощь. Например, за 14 тысяч долларов одному из мужчин пообещали организовать переход в Молдову через Одесскую область, минуя пограничные посты".
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Детали: Правоохранители задержали предпринимателя после получения первой части суммы - 9800 долларов.
Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.