Трамп оголосив, що готується запровадити 50% мита проти ЄС з червня

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу.

Джерело: заява Трампа на платформі Truth Social, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Трампа, Європейський Союз встановлює численні торговельні бар’єри, зокрема податок на додану вартість, штрафи для американських корпорацій, нетарифні обмеження, валютні маніпуляції та "необґрунтовані судові позови", що призводить до щорічного торговельного дефіциту США з ЄС у понад $250 млрд.

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Трамп назвав це "абсолютно неприйнятним".

Він наголосив, що перемовини з ЄС "не просуваються", тому запропонував у відповідь запровадити 50-відсоткове мито на всі товари з ЄС, починаючи з 1 червня 2025 року.

"Я рекомендую запровадити пряме мито в розмірі 50% на товари з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року. Це мито не стосуватиметься продукції, виготовленої або зібраної на території Сполучених Штатів", – заявив він.

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Звернемо увагу: ЗМІ інформували про те, що 23 травня головний торговий представник Європейського Союзу Марош Шефчович матиме телефонну розмову зі своїм американським колегою Джеймісоном Гріром, щоб оцінити перебіг переговорів щодо тарифів.

12 травня Трамп поскаржився, що Європейський Союз "гірший за Китай", говорячи про перспективи двосторонньої торгівлі.

А міністр фінансів США Скотт Бессент висловив сумніви щодо можливості швидкого досягнення торговельної угоди з ЄС, заявивши, що переговори гальмуються через "проблему колективної дії".