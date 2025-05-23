Трамп объявил, что готовится ввести 50% пошлины против ЕС с июня

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза.

Источник: заявление Трампа на платформе Truth Social, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Трампа, Европейский Союз устанавливает многочисленные торговые барьеры, в частности налог на добавленную стоимость, штрафы для американских корпораций, нетарифные ограничения, валютные манипуляции и "необоснованные судебные иски", что приводит к ежегодному торговому дефициту США с ЕС в более чем $250 млрд.

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Трамп назвал это "абсолютно неприемлемым".

Он подчеркнул, что переговоры с ЕС "не продвигаются", поэтому предложил в ответ ввести 50-процентную пошлину на все товары из ЕС, начиная с 1 июня 2025 года.

"Я рекомендую ввести прямую пошлину в размере 50% на товары из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года. Эта пошлина не будет касаться продукции, изготовленной или собранной на территории Соединенных Штатов", – заявил он.

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СМИ информировали о том, что 23 мая главный торговый представитель Европейского Союза Марош Шефчович проведет телефонный разговор со своим американским коллегой Джеймисоном Гриром, чтобы оценить ход переговоров по тарифам.

12 мая Трамп пожаловался, что Европейский Союз "хуже Китая", говоря о перспективах двусторонней торговли.

А министр финансов США Скотт Бессент выразил сомнения относительно возможности быстрого достижения торгового соглашения с ЕС, заявив, что переговоры тормозятся из-за "проблемы коллективного действия".