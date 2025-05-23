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Суддя на спортивному мотоциклі на смерть збив пішохода – ДБР

Анастасія ПроцП'ятниця, 23 травня 2025, 15:49
Суддя на спортивному мотоциклі на смерть збив пішохода – ДБР
фото: ДБР

23 травня в Дніпрі суддя районного суду, керуючи мотоциклом Suzuki, збив пішохода, який переходив дорогу в невстановленому для цього місці. Потерпілий загинув на місці.

Джерело: ДБР

Дослівно: "За попередньою інформацією, суддя одного з районних судів, перебуваючи за кермом мотоцикла, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у не встановленому для цього місці".

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Деталі: Від отриманих травм пішохід загинув на місці. За інформацією слідства, суддя перебував у тверезому стані.

 
фото: ДБР

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Дніпро
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