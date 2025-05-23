Суддя на спортивному мотоциклі на смерть збив пішохода – ДБР

23 травня в Дніпрі суддя районного суду, керуючи мотоциклом Suzuki, збив пішохода, який переходив дорогу в невстановленому для цього місці. Потерпілий загинув на місці.

Джерело: ДБР

Дослівно: "За попередньою інформацією, суддя одного з районних судів, перебуваючи за кермом мотоцикла, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у не встановленому для цього місці".

Реклама:

Деталі: Від отриманих травм пішохід загинув на місці. За інформацією слідства, суддя перебував у тверезому стані.

фото: ДБР

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

На місці події працює слідчо-оперативна група.