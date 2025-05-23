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Судья на спортивном мотоцикле насмерть сбил пешехода – ГБР

Анастасия ПроцПятница, 23 мая 2025, 15:49
Судья на спортивном мотоцикле насмерть сбил пешехода – ГБР
фото: ГБР

23 мая в Днепре судья районного суда, управляя мотоциклом Suzuki, сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Пострадавший погиб на месте.

Источник: ГБР

Дословно: "По предварительной информации, судья одного из районных судов, находясь за рулем мотоцикла, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте".

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Детали: От полученных травм пешеход погиб на месте. По информации следствия, судья находился в трезвом состоянии.

 
фото: ГБР

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Днепр
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