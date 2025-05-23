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Опитування: в Угорщині опозиція обганяє партію Орбана за рік до виборів

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 23 травня 2025, 18:04
Опитування: в Угорщині опозиція обганяє партію Орбана за рік до виборів
Віктор Орбан, фото: Getty Images

Якби парламентські вибори в Угорщині відбулись найближчої неділі, то партія Віктора Орбана "Фідес" посіла б друге місце із помітним відставанням від опозиційної "Тиси".

Джерело: опитування аналітичного центру Publicus на замовлення порталу Nepszava, "Європейська правда"

Деталі: Якщо рахувати лише тих виборців, які були б готові вийти голосувати, то 43% підтримали б партію "Тиса" Петера Мадяра, тоді як за "Фідес" проголосували б лише 36%.

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Приблизно така ж різниця спостерігається, якщо взяти рівень підтримки партій серед усіх угорців: 30% респондентів готові підтримати "Тису" і тільки 24% – партію Орбана.

Що стосується інших партій, то серед угорських виборців, готових голосувати, 9% обрали б опозиційну лівоцентристську Демократичну коаліцію, а 5% – ультраправу "Нашу батьківщину". Решта політсил не долає прохідний барʼєр.

Опитування також виявило високий рівень мобілізації виборців в Угорщині: 85% опитаних заявили, що якби парламентські вибори відбулися в неділю, вони обов'язково пішли б голосувати, а ще 4% – ймовірно взяли б участь у голосуванні.

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Інше опитування показало, що угорське суспільство кардинально розділилося у поглядах на 15-річне перебування прем’єр-міністра Віктора Орбана при владі.

Наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.

УгорщинавибориОрбанопитування
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