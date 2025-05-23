Опрос: в Венгрии оппозиция обгоняет партию Орбана за год до выборов

Если бы парламентские выборы в Венгрии состоялись в ближайшее воскресенье, то партия Виктора Орбана "Фидес" заняла бы второе место с заметным отставанием от оппозиционной "Тисы".

Источник: опрос аналитического центра Publicus по заказу портала Nepszava, "Европейская правда"

Детали: Если считать только тех избирателей, которые были бы готовы выйти голосовать, то 43% поддержали бы партию "Тиса" Петера Мадяра, тогда как за "Фидес" проголосовали бы только 36%.

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Примерно такая же разница наблюдается, если взять уровень поддержки партий среди всех венгров: 30% респондентов готовы поддержать "Тису" и только 24% – партию Орбана.

Что касается других партий, то среди венгерских избирателей, готовых голосовать, 9% выбрали бы оппозиционную левоцентристскую Демократическую коалицию, а 5% – ультраправую "Нашу родину". Остальные политсилы не преодолевают проходной барьер.

Опрос также выявил высокий уровень мобилизации избирателей в Венгрии: 85% опрошенных заявили, что если бы парламентские выборы состоялись в воскресенье, они обязательно пошли бы голосовать, а еще 4% – вероятно приняли бы участие в голосовании.

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Другой опрос показал, что венгерское общество кардинально разделилось во взглядах на 15-летнее пребывание премьер-министра Виктора Орбана у власти.

Следующие очередные парламентские выборы в Венгрии состоятся не раньше 2026 года.