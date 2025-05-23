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Главу МЗС Німеччини закликають домагатися призупинення права голосу Угорщини в ЄС

Іванна Костіна, Альона Мазуренко П'ятниця, 23 травня 2025, 20:17
Главу МЗС Німеччини закликають домагатися призупинення права голосу Угорщини в ЄС

Німецькі депутати Європарламенту Даніель Фройнд та Моріц Кернер закликають міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля домагатися призупинення права голосу Угорщини в санкційній політиці.

Джерело: лист євродепутатів, який є у розпорядженні Spiegel, "Європейська правда"

Деталі: Серед іншого, в Брюсселі очікують рішення про продовження заморожування російських активів. Також планується ухвалення всеосяжного 18-го пакета санкцій. Необхідної одностайності може не бути досягнуто через дружній до Кремля уряд у Будапешті.

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"Протягом багатьох років ми спостерігаємо систематичний демонтаж верховенства права, ерозію демократичних інститутів і створення корумпованого апарату влади", – пишуть депутати в листі до міністра закордонних справ.

Кернер і Фройнд посилаються на коаліційну угоду між Християнсько-демократичним союзом (ХДС) і Соціал-демократичною партією (СДПН), в якій міститься заклик до "значно більш послідовного застосування існуючих захисних інструментів", включаючи позбавлення права голосу в Раді ЄС.

Європейський парламент ініціював провадження проти Угорщини за статтею 7 у 2018 році, але з того часу було досягнуто незначного прогресу. Засідання Ради міністрів з цього питання відбудеться 27 травня. Рада ЄС повинна буде проголосувати одноголосно – за винятком самої Угорщини – щоб заявити, що в Угорщині має місце "серйозне і постійне порушення верховенства права, демократії та основних прав".

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Міністерство закордонних справ повинно працювати з "державами-членами-однодумцями, щоб встановити серйозні і постійні порушення" з боку Угорщини, йдеться в листі депутатів. В іншому листі група депутатів вже закликала Європейську комісію відкликати все фінансування ЄС з Угорщини.

Стаття 7 Договору про Європейський Союз дозволяє призупинити дію певних прав держави-члена, зокрема, права голосу, якщо відбувається серйозне і постійне порушення державою-членом засадничих цінностей ЄС.

Після того, як у травні 2024 року Брюссель закрив аналогічну справу проти Польщі, Угорщина наразі є єдиною державою ЄС, проти якої запущено санкційну процедуру, згідно зі статтею 7 договору про ЄС.

У квітні 2025 року міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна говорив, що в Європейському Союзі наближаються до позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС через блокування нею рішень щодо Росії.

УгорщинаЄСНімеччина
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