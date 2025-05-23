Главу МИД Германии призывают добиваться приостановления права голоса Венгрии в ЕС

Немецкие депутаты Европарламента Даниэль Фройнд и Мориц Кернер призывают министра иностранных дел Иоганна Вадефуля добиваться приостановления права голоса Венгрии в санкционной политике.

Источник: письмо евродепутатов, которое есть в распоряжении Spiegel, "Европейская правда"

Детали: Среди прочего, в Брюсселе ожидают решения о продлении замораживания российских активов. Также планируется принятие всеобъемлющего 18-го пакета санкций. Необходимого единодушия может не быть достигнуто из-за дружественного Кремлю правительства в Будапеште.

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"В течение многих лет мы наблюдаем систематический демонтаж верховенства права, эрозию демократических институтов и создание коррумпированного аппарата власти", – пишут депутаты в письме к министру иностранных дел.

Кернер и Фройнд ссылаются на коалиционное соглашение между Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Социал-демократической партией (СДПГ), в котором содержится призыв к "значительно более последовательному применению существующих защитных инструментов", включая лишение права голоса в Совете ЕС.

Европейский парламент инициировал производство против Венгрии по статье 7 в 2018 году, но с тех пор был достигнут незначительный прогресс. Заседание Совета министров по этому вопросу состоится 27 мая. Совет ЕС должен будет проголосовать единогласно – за исключением самой Венгрии – чтобы заявить, что в Венгрии имеет место "серьезное и постоянное нарушение верховенства права, демократии и основных прав".

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Министерство иностранных дел должно работать с "государствами-членами-единомышленниками, чтобы установить серьезные и постоянные нарушения" со стороны Венгрии, говорится в письме депутатов. В другом письме группа депутатов уже призвала Европейскую комиссию отозвать все финансирование ЕС из Венгрии.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности, права голоса, если происходит серьезное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.

После того, как в мае 2024 года Брюссель закрыл аналогичное дело против Польши, Венгрия сейчас является единственным государством ЕС, против которого запущена санкционная процедура, согласно статье 7 договора о ЕС.

В апреле 2025 года министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна говорил, что в Европейском Союзе приближаются к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за блокирования ею решений по России.