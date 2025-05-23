Фінляндія заявила, що літаки РФ могли порушити її повітряний простір

Фінляндія проводить розслідування у звʼязку з можливим порушенням її повітряного простору двома військовими літаками Росії.

Джерело: Міністерство оборони Фінляндії, "Європейська правда"

Деталі: За даними фінського оборонного відомства, повітряний простір країни міг бути порушений у районі південного міста Порвоо, що за 130 кілометрів від кордону з Росією, в першій половині дня у пʼятницю.

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"Ми серйозно ставимося до підозри про порушення кордону і ведемо розслідування", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

Це чергова заява західних держав про порушення російськими літаками їхнього повітряного простору.

Минулого тижня винищувачі, які виконують місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, чотири рази піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

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Напередодні польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.