Фінляндія заявила, що літаки РФ могли порушити її повітряний простір
Фінляндія проводить розслідування у звʼязку з можливим порушенням її повітряного простору двома військовими літаками Росії.
Джерело: Міністерство оборони Фінляндії, "Європейська правда"
Деталі: За даними фінського оборонного відомства, повітряний простір країни міг бути порушений у районі південного міста Порвоо, що за 130 кілометрів від кордону з Росією, в першій половині дня у пʼятницю.
"Ми серйозно ставимося до підозри про порушення кордону і ведемо розслідування", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.
Це чергова заява західних держав про порушення російськими літаками їхнього повітряного простору.
Минулого тижня винищувачі, які виконують місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, чотири рази піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.
Напередодні польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.