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Финляндия заявила, что российские самолеты могли нарушить ее воздушное пространство

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 23 мая 2025, 21:04
Финляндия заявила, что российские самолеты могли нарушить ее воздушное пространство
Фото: pixabay.com

Финляндия проводит расследование в связи с возможным нарушением ее воздушного пространства двумя военными самолетами России.

Источник: Министерство обороны Финляндии, "Европейская правда"

Детали: По данным финского оборонного ведомства, воздушное пространство страны могло быть нарушено в районе южного города Порвоо, что в 130 километрах от границы с Россией, в первой половине дня в пятницу.

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"Мы серьезно относимся к подозрению о нарушении границы и ведем расследование", – заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен.

Это очередное заявление западных государств о нарушении российскими самолетами их воздушного пространства.

На прошлой неделе истребители, выполняющие миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, четыре раза поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.

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Накануне польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

ФинляндияРосcияавиа
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