Финляндия заявила, что российские самолеты могли нарушить ее воздушное пространство
Финляндия проводит расследование в связи с возможным нарушением ее воздушного пространства двумя военными самолетами России.
Источник: Министерство обороны Финляндии, "Европейская правда"
Детали: По данным финского оборонного ведомства, воздушное пространство страны могло быть нарушено в районе южного города Порвоо, что в 130 километрах от границы с Россией, в первой половине дня в пятницу.
"Мы серьезно относимся к подозрению о нарушении границы и ведем расследование", – заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен.
Это очередное заявление западных государств о нарушении российскими самолетами их воздушного пространства.
На прошлой неделе истребители, выполняющие миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, четыре раза поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.
Накануне польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.