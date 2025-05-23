Невідомий скоїв напад з ножем на вокзалі Гамбурга, багато постраждалих

На центральному вокзалі Гамбурга понад 10 людей постраждали через напад людини з ножем.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Нападник, який діяв самостійно, поранив ножем кількох людей. Пожежна служба повідомила, що "постраждало багато людей".

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Наразі відомо про щонайменше трьох людей у критичному стані, щонайменше троє отримали серйозні поранення і щонайменше шестеро – легкі. "Розслідування триває", – повідомив речник поліції.

Поліції вдалося затримати нападника.

За даними федеральної поліції, інцидент стався близько 18:00 на платформі колій 13 і 14. Прессекретар не підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що злочинцем була жінка.

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Подробиці інциденту поки що невідомі. Речник поліції повідомив, що на центральному вокзалі Гамбурга триває "масштабна операція". Пожежна служба також назвала її "масштабною рятувальною операцією".

Як повідомлялося, 13-річного підлітка, якого підозрюють у нападі з ножем на однокласника в школі в берлінському районі Шпандау напередодні, затримали в пʼятницю.

Раніше цього тижня стало відомо про напад у школі у фінському місті Тампере на трьох 15-річних учениць, який скоїв 16-річний підліток.