Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Неизвестный совершил нападение с ножом на вокзале Гамбурга, много пострадавших

Иванна Костина, Татьяна ОлейникПятница, 23 мая 2025, 21:24
Неизвестный совершил нападение с ножом на вокзале Гамбурга, много пострадавших
Фото иллюстративное - getty images

На центральном вокзале Гамбурга более 10 человек пострадали из-за нападения человека с ножом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Нападающий, который действовал самостоятельно, ранил ножом нескольких человек. Пожарная служба сообщила, что "пострадало много людей".

Реклама:

Известно о по меньшей мере трех людях в критическом состоянии, по меньшей мере трое получили серьезные ранения и по меньшей мере шестеро – легкие. "Расследование продолжается", – сообщил представитель полиции.

Полиции удалось задержать нападавшего.

По данным федеральной полиции, инцидент произошел около 18:00 на платформе путей 13 и 14. Пресс-секретарь не подтвердил сообщения СМИ о том, что преступником была женщина.

РЕКЛАМА:

Подробности инцидента пока неизвестны. Представитель полиции сообщил, что на центральном вокзале Гамбурга продолжается "масштабная операция". Пожарная служба также назвала ее "масштабной спасательной операцией".

Как сообщалось, 13-летнего подростка, которого подозревают в нападении с ножом на одноклассника в школе в берлинском районе Шпандау накануне, задержали в пятницу.

Ранее на этой неделе стало известно о нападении в школе в финском городе Тампере на трех 15-летних учениц, которое совершил 16-летний подросток.

Германия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина в рамках обмена передала РФ соратника Медведчука
ОбновленоКиев и область атакуют российские БпЛА: есть пострадавшие
Полиция Гамбурга: Нападение с ножом совершила 39-летняя женщина, пострадали 12 человек
Портнов перед убийством был в Украине – УП
"Мама, меня обменяли, я дома!" – появились первые видео с обмена пленных
"Собираются хоронить в воде": ветеран голодает из-за проблем с Национальным военным кладбищем
Все новости...
Германия
Полиция Гамбурга: Нападение с ножом совершила 39-летняя женщина, пострадали 12 человек
Главу МИД Германии призывают добиваться приостановления права голоса Венгрии в ЕС
Politico: немецкая фирма Kontron поставляла России технологии, несмотря на санкции
Последние новости
23:53
фотоВойска РФ обстреляли Донецкую область: 3 гражданских погибли, еще 5 ранены
23:26
Украина в рамках обмена передала РФ соратника Медведчука
23:06
В Литве прошли первые учения по самостоятельному обслуживанию и эксплуатации HIMARS
22:54
ОбновленоКиев и область атакуют российские БпЛА: есть пострадавшие
22:48
теннисСоболева выиграла финал квалификации Ролан Гаррос и сыграет в основной сетке турнира
22:41
Полиция Гамбурга: Нападение с ножом совершила 39-летняя женщина, пострадали 12 человек
22:34
Новости экономики 23 мая: США и Украина запустили инвестфонд, Трамп угрожает ЕС большими пошлинами
22:14
В МИД прокомментировали убийство Портнова в Испании
21:54
Ирландия призывает Трампа к переговорам после угроз тарифов в 50%
21:24
Неизвестный совершил нападение с ножом на вокзале Гамбурга, много пострадавших
Все новости...
Реклама:
Реклама: