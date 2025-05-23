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У МЗС прокоментували вбивство Портнова в Іспанії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 травня 2025, 22:14
У МЗС прокоментували вбивство Портнова в Іспанії
АНДРІЙ ПОРТНОВ. ФОТО З ЙОГО TELEGRAM-КАНАЛУ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що Іспанія передала Україні офіційну інформацію про вбивство колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова.

Джерело: Сибіга розповів під час спілкування з журналістами в Києві у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Глава МЗС зазначив, що іспанська сторона передала Києву офіційну інформацію про вбивство Портнова на своїй території, "оскільки він був громадянином України".

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"Зараз тривають відповідні процедури, які вимагають часу, щоб бути оприлюдненими – маю на увазі з іспанської сторони. Ми володіємо цією інформацією про факт вбивства", – додав він.

Міністр уточнив, що МЗС в установленому порядку повідомило всі причетні органи для подальшого реагування.

Колишнього радника колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича – Андрія Портнова – 21 травня застрелили у Мадриді.

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Проросійський Портнов був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, й у липні 2022 року стало відомо, що він виїхав з України через Закарпаття.

Також він перебував під санкціями США з грудня 2021 року за звинуваченням у торгівлі впливом на українські суди.

МЗСПортнов
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