Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД прокомментировали убийство Портнова в Испании

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 23 мая 2025, 22:14
В МИД прокомментировали убийство Портнова в Испании
АНДРЕЙ ПОРТНОВ. ФОТО ИЗ ЕГО TELEGRAM-КАНАЛА

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что Испания передала Украине официальную информацию об убийстве бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Источник: Сибига рассказал во время общения с журналистами в Киеве в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Глава МИД отметил, что испанская сторона передала Киеву официальную информацию об убийстве Портнова на своей территории, "поскольку он был гражданином Украины".

Реклама:

"Сейчас продолжаются соответствующие процедуры, которые требуют времени, чтобы быть обнародованными – имею в виду с испанской стороны. Мы располагаем этой информацией о факте убийства", – добавил он.

Министр уточнил, что МИД в установленном порядке сообщило все причастные органы для дальнейшего реагирования.

Бывший советник беглого украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов был застрелен в Мадриде.

РЕКЛАМА:

Пророссийский Портнов был первым заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича, и в июле 2022 года стало известно, что он уехал из Украины через Закарпатье.

Также он находился под санкциями США с декабря 2021 года по обвинению в торговле влиянием на украинские суды.

МИДПортнов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина в рамках обмена передала РФ соратника Медведчука
ОбновленоКиев и область атакуют российские БпЛА: есть пострадавшие
Полиция Гамбурга: Нападение с ножом совершила 39-летняя женщина, пострадали 12 человек
Портнов перед убийством был в Украине – УП
"Мама, меня обменяли, я дома!" – появились первые видео с обмена пленных
"Собираются хоронить в воде": ветеран голодает из-за проблем с Национальным военным кладбищем
Все новости...
МИД
МИД о "буферной зоне" от Путина: Она может быть на территории России
План Путина представить встречу в Стамбуле как продолжение переговоров 2022 года потерпел поражение – Сибига
В МИД Украины подтвердили, что от России на переговорах звучали неприемлемые требования
Последние новости
23:53
фотоВойска РФ обстреляли Донецкую область: 3 гражданских погибли, еще 5 ранены
23:26
Украина в рамках обмена передала РФ соратника Медведчука
23:06
В Литве прошли первые учения по самостоятельному обслуживанию и эксплуатации HIMARS
22:54
ОбновленоКиев и область атакуют российские БпЛА: есть пострадавшие
22:48
теннисСоболева выиграла финал квалификации Ролан Гаррос и сыграет в основной сетке турнира
22:41
Полиция Гамбурга: Нападение с ножом совершила 39-летняя женщина, пострадали 12 человек
22:34
Новости экономики 23 мая: США и Украина запустили инвестфонд, Трамп угрожает ЕС большими пошлинами
22:14
В МИД прокомментировали убийство Портнова в Испании
21:54
Ирландия призывает Трампа к переговорам после угроз тарифов в 50%
21:24
Неизвестный совершил нападение с ножом на вокзале Гамбурга, много пострадавших
Все новости...
Реклама:
Реклама: