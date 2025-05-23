В МИД прокомментировали убийство Портнова в Испании

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что Испания передала Украине официальную информацию об убийстве бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Источник: Сибига рассказал во время общения с журналистами в Киеве в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Глава МИД отметил, что испанская сторона передала Киеву официальную информацию об убийстве Портнова на своей территории, "поскольку он был гражданином Украины".

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"Сейчас продолжаются соответствующие процедуры, которые требуют времени, чтобы быть обнародованными – имею в виду с испанской стороны. Мы располагаем этой информацией о факте убийства", – добавил он.

Министр уточнил, что МИД в установленном порядке сообщило все причастные органы для дальнейшего реагирования.

Бывший советник беглого украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов был застрелен в Мадриде.

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Пророссийский Портнов был первым заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича, и в июле 2022 года стало известно, что он уехал из Украины через Закарпатье.

Также он находился под санкциями США с декабря 2021 года по обвинению в торговле влиянием на украинские суды.