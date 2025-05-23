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Поліція Гамбурга: Напад з ножем вчинила 39-річна жінка, постраждали 12 людей

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 травня 2025, 22:41
Поліція Гамбурга: Напад з ножем вчинила 39-річна жінка, постраждали 12 людей
Фото - René Schröder/​NEWS5/​AFP/​Getty Images

У результаті нападу з ножем на центральному вокзалі Гамбурга ввечері у пʼятницю постраждали загалом дванадцять людей, є зокрема і важкопоранені.

Джерело: таку інформацію надали поліція та рятувальні служби Гамбурга, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit

Деталі: У німецькій поліції заявили, що напад стався на платформі між коліями 13 і 14 центрального вокзалу Гамбурга, де 39-річна жінка безладно завдавала удари ножем.

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Правоохоронці наразі вважають, що нападниця діяла самостійно, і затримала її. "Розслідування обставин інциденту триває", – запевнили вони.

Тоді як поліція Гамбурга не розкриває точну кількість постраждалих, рятувальні служби кажуть про 12 поранених, причому шестеро перебувають у стані, що загрожує життю.

Решта троє людей отримали важкі поранення, ще троє – легкі.

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Представник пожежної служби Гамбурга повідомив, що триває масштабна операція рятувальників, пожежників і поліції.

Як повідомлялося, 13-річного підлітка, якого підозрюють у нападі з ножем на однокласника в школі в берлінському районі Шпандау напередодні, затримали в пʼятницю.

Раніше цього тижня стало відомо про напад у школі у фінському місті Тампере на трьох 15-річних учениць, який скоїв 16-річний підліток.

поліціяНімеччина
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