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Полиция Гамбурга: Нападение с ножом совершила 39-летняя женщина, пострадали 12 человек

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 23 мая 2025, 22:41
Полиция Гамбурга: Нападение с ножом совершила 39-летняя женщина, пострадали 12 человек
Фото - René Schröder/​NEWS5/​AFP/​Getty Images

В результате нападения с ножом на центральном вокзале Гамбурга вечером в пятницу пострадали в общей сложности двенадцать человек, есть в том числе и тяжелораненые.

Источник: такую информацию предоставили полиция и спасательные службы Гамбурга, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit

Детали: В немецкой полиции заявили, что нападение произошло на платформе между путями 13 и 14 центрального вокзала Гамбурга, где 39-летняя женщина беспорядочно наносила удары ножом.

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Правоохранители пока считают, что нападающая действовала самостоятельно, и задержали ее. "Расследование обстоятельств инцидента продолжается", – заверили они.

В то время как полиция Гамбурга не раскрывает точное количество пострадавших, спасательные службы говорят о 12 раненых, причем шестеро находятся в состоянии, угрожающем жизни.

Остальные трое человек получили тяжелые ранения, еще трое – легкие.

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Представитель пожарной службы Гамбурга сообщил, что продолжается масштабная операция спасателей, пожарных и полиции.

Как сообщалось, 13-летнего подростка, подозреваемого в нападении с ножом на одноклассника в школе в берлинском районе Шпандау накануне, задержали в пятницу.

Ранее на этой неделе стало известно о нападении в школе в финском городе Тампере на трех 15-летних учениц, которое совершил 16-летний подросток.

полицияГермания
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