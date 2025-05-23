Полиция Гамбурга: Нападение с ножом совершила 39-летняя женщина, пострадали 12 человек
В результате нападения с ножом на центральном вокзале Гамбурга вечером в пятницу пострадали в общей сложности двенадцать человек, есть в том числе и тяжелораненые.
Источник: такую информацию предоставили полиция и спасательные службы Гамбурга, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit
Детали: В немецкой полиции заявили, что нападение произошло на платформе между путями 13 и 14 центрального вокзала Гамбурга, где 39-летняя женщина беспорядочно наносила удары ножом.
Правоохранители пока считают, что нападающая действовала самостоятельно, и задержали ее. "Расследование обстоятельств инцидента продолжается", – заверили они.
В то время как полиция Гамбурга не раскрывает точное количество пострадавших, спасательные службы говорят о 12 раненых, причем шестеро находятся в состоянии, угрожающем жизни.
Остальные трое человек получили тяжелые ранения, еще трое – легкие.
Представитель пожарной службы Гамбурга сообщил, что продолжается масштабная операция спасателей, пожарных и полиции.
Как сообщалось, 13-летнего подростка, подозреваемого в нападении с ножом на одноклассника в школе в берлинском районе Шпандау накануне, задержали в пятницу.
Ранее на этой неделе стало известно о нападении в школе в финском городе Тампере на трех 15-летних учениц, которое совершил 16-летний подросток.