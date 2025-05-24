Генштаб: На фронті за добу 150 боїв, найбільше – на Покровському напрямку

За минулу добу на полі бою відбулося 150 боєзіткнень Сил оборони з російськими загарбниками, 45 з них на Покровському напрямку.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Загалом від початку минулої доби відбулося 150 боєзіткнень.

Реклама:

Дослівно: "Російські загарбники завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 80 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1291 дрон-камікадзе та здійснили 4204 обстріли позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Харківському напрямку у п’ятницю ворог тричі атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції українських оборонців у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового, досі бої тривають у двох локаціях.

РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку з початку минулої доби російські загарбники 16 разів атакували неподалік населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Ямполівка та в бік Григорівки й Білогорівки. П’ять боєзіткнень не вщухають до цього часу.

Дві з трьох атак відбили захисники на Краматорському напрямку, ворог йшов вперед поблизу Курдюмівки та в бік Білої Гори, триває бій.

На Торецькому напрямку росіяни 20 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Романівка, Озарянівка, Кримське, Дружба та Торецьк. Українські оборонці успішно відбили 18 атак, бої тривають.

Від початку минулої доби на Покровському напрямку росіяни 45 разів намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка, тривають шість боєзіткнень.

Дослівно: "Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат – сьогодні (у п’ятницю, 23 травня – ред.) на цьому напрямку було знешкоджено 403 окупанти, 237 з них – безповоротно.

Також знищено сім бойових броньованих машин, 14 автомобілів, 40 мотоциклів, одну самохідну артилерійську установку 2С1, одну гармату, міномет, 13 БпЛА, генератор, два пункти управління та одну антену БпЛА. Крім того, пошкоджено танк, бойову броньовану машину, чотири автомобілі, вісім мотоциклів, дві гармати та міномет противника".

Деталі: На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 18 ворожих штурмових дій поблизу населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе, Бурлацьке та в напрямку Одрадного, ще дев’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися йти вперед на позиції підрозділів ЗСУ в районі Степового та в напрямку Новоданилівки, отримали відсіч.

На Придніпровському напрямку ворог мав дві марних спроби атакувати українські укріплення.

Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку, де загарбник протягом доби провів 39 штурмових дій на позиції українських підрозділів, чотири боєзіткнення тривають дотепер. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши при цьому десять керованих бомб, та здійснив 239 артилерійських обстрілів, 12 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, – додають у Генштабі.