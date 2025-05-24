Генштаб: На фронте за сутки 150 боев, больше всего – на Покровском направлении

За прошедшие сутки на поле боя произошло 150 боеприкосновений Сил обороны с российскими захватчиками, 45 из них на Покровском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: Всего с начала минувших суток произошло 150 боеприкосновений.

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Дословно: "Российские захватчики нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 80 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1291 дрон-камикадзе и осуществили 4204 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Харьковском направлении в пятницу враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Двухлетняя.

На Купянском направлении противник совершил пять атак на позиции украинских защитников в районах Колесниковки, Кругляковки и Загрызового, до сих пор бои продолжаются в двух локациях.

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На Лиманском направлении с начала минувших суток российские захватчики 16 раз атаковали неподалеку от населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Ямполевка и в сторону Григоровки и Белогоровки. Пять боеприкосновений не утихают до сих пор.

Две из трех атак отбили защитники на Краматорском направлении, враг шел вперед вблизи Курдюмовки и в сторону Белой Горы, идет бой.

На Торецком направлении россияне 20 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Романовка, Озаряновка, Крымское, Дружба и Торецк. Украинские защитники успешно отразили 18 атак, бои продолжаются.

С начала минувших суток на Покровском направлении россияне 45 раз пытались прорвать украинскую оборону недалеко от населенных пунктов Шевченко Первое, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка, продолжаются шесть боезитов.

Дословно: "Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери – сегодня (в пятницу, 23 мая – ред.) на этом направлении было обезврежено 403 кафира, 237 из них – безвозвратно.

Также уничтожены семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 40 мотоциклов, одна самоходная артиллерийская установка 2С1, одна пушка, миномет, 13 БпЛА, генератор, два пункта управления и одна антенна БпЛА. Кроме того, поврежден танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, восемь мотоциклов, две пушки и миномет противника".

Детали: На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 18 вражеских штурмовых действий вблизи населенных пунктов Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле, Богатырь, Веселое, Бурлацкое и в направлении Отрадного, еще девять боеприкосновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались идти вперед на позиции подразделений ВСУ в районе Степного и в направлении Новоданиловки, получили отпор.

На Приднепровском направлении у врага были две напрасные попытки атаковать украинские укрепления.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении, где захватчик в течение суток провел 39 штурмовых действий на позиции украинских подразделений, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив десять управляемых бомб, и совершил 239 артиллерийских обстрелов, 12 из которых – из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений нет, – добавляют в Генштабе.