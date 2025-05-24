Трамп підписав укази про "ядерне відродження" США і стандарти науки

Президент США Дональд Трамп підписав у п’ятницю укази, спрямовані на реформування науки та ядерних технологій.

Джерело: сайт Білого дому

Деталі: Укази стосуються "відродження ядерної енергетики" та впровадження "золотого стандарту науки".

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За повідомленням, підписані укази дозволяють тестування передових конструкцій ядерних реакторів у лабораторіях Міністерства енергетики, відкривають шлях до будівництва ядерних об’єктів на федеральних землях та зобов’язують Комісію з ядерного регулювання своєчасно видавати ліцензії.

Директор Управління науки і технологій Білого дому Майкл Кратсіос заявив: "Ми відновлюємо потужну ядерну промислову базу, будуємо безпечний і суверенний внутрішній ланцюг постачання пального й ведемо світ до майбутнього, що працюватиме на американській ядерній енергії".

Крім того, додають у повідомленні Білого дому, Трамп підписав указ про впровадження "золотого стандарту науки". Ідеться про введення принципів наукової практики на стандартах прозорості, відкритості до критики і перевірок, а також такої, що не має конфлікту інтересів.

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Цим указом Трамп нібито "відновлює суспільну довіру до науки".

Дослівно Білий дім: "Указ визначає "золотий стандарт науки" та вимагає від федеральних дослідницьких агентств узгодити свої існуючі програми та діяльність із цими фундаментальними принципами.

Окрім федеральних агентств, адміністрація Трампа закликає всіх американських дослідників та академічні установи повернутися до основ, відновивши "золотий стандарт науки".