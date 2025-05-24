Трамп подписал указы о "ядерном возрождении" США и стандартах науки

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указы, направленные на реформирование науки и ядерных технологий.

Источник: сайт Белого дома

Детали: Указы касаются "возрождения ядерной энергетики" и "золотого стандарта науки".

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Подписанные указы позволяют тестирование передовых конструкций ядерных реакторов в лабораториях Министерства энергетики, открывают путь к строительству ядерных объектов на федеральных землях и обязывают Комиссию по ядерному регулированию своевременно выдавать лицензии.

Директор Управления науки и технологий Белого дома Майкл Кратсиос заявил: "Мы восстанавливаем мощную ядерную промышленную базу, строим безопасную и суверенную внутреннюю цепь поставок горючего и ведем мир к будущему, которое будет работать на американской ядерной энергии".

Кроме того, добавляют в сообщении Белого дома, Трамп подписал указ о внедрении "золотого стандарта науки". Речь идет о введении принципов научной практики на стандартах прозрачности, открытости к критике и проверкам, а также не имеющей конфликта интересов.

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Этим указом Трамп якобы "восстанавливает общественное доверие к науке".

Дословно из сообщения Белого дома: "Указ определяет "золотой стандарт науки" и требует от федеральных исследовательских агентств согласовать существующие программы и деятельность с этими фундаментальными принципами.

Кроме федеральных агентств, администрация Трампа призывает всех американских исследователей и академические учреждения вернуться к основам, восстановив "золотой стандарт науки".