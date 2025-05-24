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ЄС тимчасово відновить квоти для української агропродукції

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 24 травня 2025, 08:42
ЄС тимчасово відновить квоти для української агропродукції
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ EU-UA.KMU.GOV.UA

Європейський Союз вирішив тимчасово відновити квоти на імпорт окремих сільськогосподарських товарів з України. 

Джерело: Bloomberg з посиланням на речника Європейської комісії, "Європейська правда"

Деталі: Обмеження, які були скасовані у 2022 році на тлі повномасштабного вторгнення Росії, знову набудуть чинності з 6 червня 2025 року. 

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Втім, квоти є тимчасовим заходом, і ЄС працює над переглядом Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Україною, зауважив речник. 

Відновлення квот, які діятимуть до кінця 2025 року, означає, що Україна зможе експортувати лише 7/12 річного обсягу зазначеної продукції.

Жодна країна-член ЄС не проголосувала проти цього рішення, проте вісім країн, зокрема Німеччина, Швеція, Чехія, Данія та Литва, утрималися.

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Як повідомлялося, Європейська комісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які наберуть чинності з 6 червня 2025 року після того, як завершиться термін дії автономних торговельних заходів для України, відомих як "торговельний безвіз".

Ще наприкінці квітня "ЄвроПравда" писала, що Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів для України (так званий "торговельний безвіз"), який діє до 5 червня, але забезпечить плавний перехід до нової схеми, де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Варто зауважити, що Європарламент проголосував за запровадження пільгового режиму експорту з України сталі та заліза з 6 червня 2025 року.

Для глибшого розуміння питання читайте статтю Нова епоха торгівлі з ЄС: що прийде на зміну "автономним преференціям".

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