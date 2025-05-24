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ЕС временно возобновит квоты для украинской агропродукции

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 24 мая 2025, 08:42
ЕС временно возобновит квоты для украинской агропродукции
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА EU-UA.KMU.GOV.UA

Европейский Союз решил временно возобновить квоты на импорт отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины.

Источник: Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Европейской комиссии, "Европейская правда"

Детали: Ограничения, которые были отменены в 2022 году на фоне полномасштабного вторжения России, вновь вступят в силу с 6 июня 2025 года.

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Впрочем, квоты являются временной мерой, и ЕС работает над пересмотром Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной, отметил представитель.

Возобновление квот, которые будут действовать до конца 2025 года, означает, что Украина сможет экспортировать только 7/12 годового объема указанной продукции.

Ни одна страна-член ЕС не проголосовала против этого решения, однако восемь стран, в частности Германия, Швеция, Чехия, Дания и Литва, воздержались.

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Как сообщалось, Европейская комиссия 22 мая приняла перечень переходных мер в отношении украинского экспорта в ЕС, которые вступят в силу с 6 июня 2025 года после истечения срока действия автономных торговых мер для Украины, известных как "торговый безвиз".

Еще в конце апреля "ЕвроПравда" писала, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), который действует до 5 июня, но обеспечит плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Стоит отметить, что Европарламент проголосовал за введение льготного режима экспорта из Украины стали и железа с 6 июня 2025 года.

Для более глубокого понимания вопроса читайте статью Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям".

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