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Трамп анонсував "грандіозний парад" у день свого народження

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 24 травня 2025, 09:40
Трамп анонсував грандіозний парад у день свого народження
фото: getty

Американський президент Дональд Трамп заявив, що 14 червня, у його день народження, відбудеться "грандіозний" парад у Вашингтоні. 

Джерело: Трамп у Truth Social, "Європейська правда"

Деталі: Трамп заявив, що 14 червня у Вашингтоні відбудеться "грандіозний парад на честь 250-річчя Армії Сполучених Штатів".

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"Протягом двох з половиною століть наші хоробрі солдати боролися, проливали кров і віддавали життя за нашу свободу. Тепер ми вшануємо їх чудовим парадом – гідним їхньої служби та жертви", – йдеться у повідомленні.

Ще на початку квітня ЗМІ писали, що адміністрація Трампа планує провести військовий парад вулицями Вашингтона 14 червня, щоб відзначити 79-й день народження президента США.

Планування військового параду у столиці США почалось ще минулого року та було приурочене до 250-річчя американської армії.

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Нещодавно членкиня Палати представників США від Республіканської партії Клаудія Тенні запропонувала оголосити нове державне свято з нагоди дня народження Дональда Трампа.

Під час свого першого терміну Трамп наказав Пентагону спланувати великий військовий парад після того, як відвідав Париж і надихнувся заходом до Дня взяття Бастилії у Франції.

Але парад скасували через вартість ($92 млн) і критики – як публічної, так і всередині адміністрації США.

ТрампСША
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