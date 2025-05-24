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Трамп анонсировал "грандиозный парад" в день своего рождения

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 24 мая 2025, 09:40
Трамп анонсировал грандиозный парад в день своего рождения
фото: getty

Американский президент Дональд Трамп заявил, что 14 июня, в его день рождения, состоится "грандиозный" парад в Вашингтоне.

Источник: Трамп в Truth Social, "Европейская правда"

Детали: Трамп заявил, что 14 июня в Вашингтоне состоится "грандиозный парад в честь 250-летия Армии Соединенных Штатов".

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"На протяжении двух с половиной веков наши храбрые солдаты сражались, проливали кровь и отдавали жизни за нашу свободу. Теперь мы почтим их великолепным парадом – достойным их службы и жертвы", – говорится в сообщении.

Еще в начале апреля СМИ писали, что администрация Трампа планирует провести военный парад по улицам Вашингтона 14 июня, чтобы отметить 79-й день рождения президента США.

Планирование военного парада в столице США началось еще в прошлом году и было приурочено к 250-летию американской армии.

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Недавно член Палаты представителей США от Республиканской партии Клаудия Тенни предложила объявить новый государственный праздник по случаю дня рождения Дональда Трампа.

Во время своего первого срока Трамп приказал Пентагону спланировать большой военный парад после того, как посетил Париж и вдохновился мероприятием ко Дню взятия Бастилии во Франции.

Но парад отменили из-за стоимости ($92 млн) и критики – как публичной, так и внутри администрации США.

ТрампСША
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