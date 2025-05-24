ЄС подумує відключити 20 російських банків від SWIFT – ЗМІ

Європейський Союз розглядає можливість відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження цінової стелі на російську нафту і запровадження заборони на газопроводи "Північний потік" у межах нового пакета санкцій.

Джерело: Bloomberg з посиланням на співрозмовників, "Європейська правда"

Деталі: Співрозмовники агентства стверджують, що Європейська комісія консультується з державами-членами ЄС щодо планів відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження цінової стелі на російську нафту і запровадження заборони на газопроводи "Північний потік" у межах 18-го пакету санкцій проти Росії.

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ЄС розглядає додаткову заборону на фінансові операції для близько двох десятків банків і нові торговельні обмеження на суму близько 2,5 млрд євро, намагаючись ще більше скоротити доходи Росії і обмежити її доступ до технологій, необхідних для виробництва озброєнь.

У межах обговорюваного пакета санкцій Єврокомісія також планує запропонувати зниження встановленої G7 цінової стелі на російську нафту до близько $45.

Як відомо, зараз це обмеження становить $60 і забороняє постачальникам послуг з країн G7 транспортувати та обслуговувати продаж нафти, якщо ціна перевищує цю межу. Для зниження ціни буде потрібна підтримка США.

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Як пише агентство, ключовим моментом у новому пакеті є намір ЄС запровадити санкції проти газопроводів "Північний потік". Санкції додатково підтвердять позицію Європи про небажання відновлення постачання російського трубопровідного газу.

Крім того, Євросоюз хоче розширити санкції проти "тіньового флоту" російських танкерів і розглядає подальші обмеження проти банків, які сприяють війні Росії, а також проти Російського фонду прямих інвестицій.

У новий, уже 18-й санкційний пакет з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, ЄС також хоче включити положення, які захищатимуть європейські компанії від арбітражних позовів за двосторонніми інвестиційними угодами.

23 травня стало відомо, що Європейська комісія проведе закриті консультації з державами-членами ЄС щодо наступних санкцій проти Росії.

Як відомо, президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що хоче домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

А Велика Британія закликала своїх партнерів по G7 погодитися на зниження цінової стелі на російську нафту, заявивши, що цей крок є необхідним для того, щоб посилити тиск на очільника Кремля Владіміра Путіна з метою припинення війни Росії проти України.