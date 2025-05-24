ЕС подумывает отключить 20 российских банков от SWIFT – СМИ

Европейский Союз рассматривает возможность отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижение ценового потолка на российскую нефть и введение запрета на газопроводы "Северный поток" в рамках нового пакета санкций.

Источник: Bloomberg со ссылкой на собеседников, "Европейская правда"

Детали: Собеседники агентства утверждают, что Европейская комиссия консультируется с государствами-членами ЕС относительно планов отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижения ценового потолка на российскую нефть и введения запрета на газопроводы "Северный поток" в рамках 18-го пакета санкций против России.

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ЕС рассматривает дополнительный запрет на финансовые операции для около двух десятков банков и новые торговые ограничения на сумму около 2,5 млрд евро, пытаясь еще больше сократить доходы России и ограничить ее доступ к технологиям, необходимым для производства вооружений.

В рамках обсуждаемого пакета санкций Еврокомиссия также планирует предложить снижение установленного G7 ценового потолка на российскую нефть до около $45.

Как известно, сейчас это ограничение составляет $60 и запрещает поставщикам услуг из стран G7 транспортировать и обслуживать продажу нефти, если цена превышает этот предел. Для снижения цены потребуется поддержка США.

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Как пишет агентство, ключевым моментом в новом пакете является намерение ЕС ввести санкции против газопроводов "Северный поток". Санкции дополнительно подтвердят позицию Европы о нежелании возобновления поставок российского трубопроводного газа.

Кроме того, Евросоюз хочет расширить санкции против "теневого флота" российских танкеров и рассматривает дальнейшие ограничения против банков, которые способствуют войне России, а также против Российского фонда прямых инвестиций.

В новый, уже 18-й санкционный пакет со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, ЕС также хочет включить положения, которые будут защищать европейские компании от арбитражных исков по двусторонним инвестиционным соглашениям.

23 мая стало известно, что Европейская комиссия проведет закрытые консультации с государствами-членами ЕС относительно следующих санкций против России.

Как известно, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину.

А Великобритания призвала своих партнеров по G7 согласиться на снижение ценового потолка на российскую нефть, заявив, что этот шаг необходим для того, чтобы усилить давление на главу Кремля Владимира Путина с целью прекращения войны России против Украины.